Final explicado de 'El otro padre': ¿qué pasó con Julieta y quién dona el riñón en la serie de Netflix?

'El otro padre' se ha consolidado como una de las series más vistas de Netflix gracias a una historia cargada de secretos, conflictos familiares y decisiones que cambian la vida de sus protagonistas. El desenlace de la producción responde las principales incógnitas sobre Julieta, su enfermedad y el verdadero vínculo que une a los integrantes de la familia.

La historia gira en torno a Julieta, una joven que necesita con urgencia un trasplante de riñón debido a una enfermedad renal. Durante los estudios para encontrar un donador compatible, la familia descubre un secreto que permaneció oculto durante años: Ricardo no es su padre biológico, sino Emilio, fruto de una relación del pasado con Maca.

¿Quién dona el riñón a Julieta?

Tras la revelación, las tensiones y los reclamos sacuden a la familia. Sin embargo, Emilio decide asumir su responsabilidad y acepta convertirse en el donador de riñón, priorizando la vida de Julieta por encima de los conflictos personales.

La operación resulta un éxito y Julieta logra recuperarse satisfactoriamente, poniendo fin al mayor conflicto médico que impulsó la trama desde el inicio de la serie.

El perdón cambia el destino de la familia

Después de enfrentar el impacto de la verdad, Ricardo comprende que el cariño construido durante toda una vida vale más que los lazos biológicos. Finalmente decide perdonar a Maca y mantener intacta la relación con Julieta, dejando claro que seguirá considerándola su hija pese a la revelación.

Con las heridas comenzando a sanar, la historia concluye con un reencuentro familiar tiempo después del trasplante. La familia celebra la recuperación de Julieta y afronta una nueva etapa con la verdad sobre la mesa, dejando un mensaje sobre el perdón, la reconciliación y el valor de los vínculos afectivos.

¿Habrá una segunda temporada de 'El otro padre'?

Hasta el momento, Netflix no ha anunciado una segunda temporada de 'El otro padre'. La producción, compuesta por 10 episodios, cierra los principales conflictos relacionados con la identidad del padre biológico de Julieta y el éxito del trasplante, por lo que funciona como una historia autoconclusiva.

Aunque el desenlace deja satisfechas las principales líneas argumentales, el éxito que la serie ha tenido en la plataforma mantiene abierta la posibilidad de que, en el futuro, Netflix considere desarrollar una nueva temporada o un proyecto derivado ambientado en el mismo universo.