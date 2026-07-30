¿De qué murió DJ Kavinsky? Esto se sabe del fallecimiento del músico francés

El mundo de la música electrónica está de luto tras la muerte de DJ Kavinsky, reconocido internacionalmente por el éxito 'Nightcall'. El artista francés fue localizado sin vida en su domicilio de París, y aunque las primeras investigaciones no apuntan a un hecho violento, las autoridades mantienen abierta una carpeta para esclarecer el origen de su fallecimiento.

De acuerdo con los primeros reportes, un vecino alertó a los servicios de emergencia al notar que el músico llevaba varios días sin ser visto. Al acudir al inmueble, los equipos de rescate encontraron el cuerpo de Kavinsky alrededor de las 22:30 horas, en una vivienda ubicada en el distrito 18 de la capital francesa.

Las primeras indagatorias indican que el artista había manifestado dolores de cabeza en los días previos a su muerte, por lo que una de las principales hipótesis es que haya sufrido un derrame cerebral. Sin embargo, las autoridades aclararon que esta versión aún deberá ser confirmada mediante las investigaciones correspondientes.

La Fiscalía de París informó que los primeros agentes que ingresaron al domicilio no encontraron elementos sospechosos relacionados con el fallecimiento. Por ello, se abrió una investigación para determinar con precisión la causa de la muerte del músico francés.

Nacido como Vincent Belorgey el 31 de julio de 1975, DJ Kavinsky alcanzó reconocimiento mundial gracias a 'Nightcall', tema que se convirtió en un fenómeno internacional tras formar parte de la banda sonora de la película Drive, protagonizada por Ryan Gosling.

A lo largo de su carrera, el productor también protagonizó uno de los momentos más recordados de la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de París, donde interpretó Nightcall junto a la banda Phoenix y la cantante belga Angèle, en una presentación que dio la vuelta al mundo.

Considerado una de las figuras más representativas de la escena electrónica francesa, Kavinsky ayudó a consolidar el prestigio internacional del género junto a artistas como Daft Punk. Su legado musical permanece como una de las mayores referencias de la electrónica contemporánea, mientras las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer las circunstancias de su muerte.