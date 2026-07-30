PIB de México sorprende y crece 1.5% en el segundo trimestre de 2026

La economía mexicana creció 1.5 por ciento durante el segundo trimestre de 2026, frente a los primeros tres meses del año, de acuerdo con la estimación oportuna publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El avance superó las expectativas del mercado y permitió que el Producto Interno Bruto (PIB) mantuviera una trayectoria positiva, en un contexto marcado por la incertidumbre comercial y las negociaciones con Estados Unidos.

Las cifras desestacionalizadas, que eliminan los efectos propios de cada temporada, mostraron avances en los tres grandes grupos de actividades económicas. El sector agropecuario registró el mayor incremento, seguido por la industria y los servicios.

El Inegi aclaró que se trata de información preliminar, elaborada con los datos disponibles aproximadamente 30 días después de concluir el trimestre. Los resultados definitivos pueden presentar ajustes cuando se publique el cálculo completo.

¿Cuánto creció el PIB de México entre abril y junio de 2026?

El PIB aumentó 1.5 por ciento a tasa trimestral durante el periodo abril-junio, después del comportamiento observado entre enero y marzo.

Las actividades primarias, relacionadas principalmente con agricultura, ganadería, pesca y aprovechamiento forestal, crecieron 3.3 por ciento frente al trimestre previo.

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Por su parte, las actividades secundarias avanzaron 1.6 por ciento. En este grupo se encuentran las manufacturas, la construcción, la minería y la generación de electricidad.

El sector terciario, que incluye comercio, transporte, turismo, servicios financieros, educación y otros servicios, reportó un crecimiento trimestral de 1.5 por ciento.

El resultado mostró una recuperación generalizada de la actividad productiva, ya que ninguno de los tres principales sectores presentó una caída durante el periodo analizado.

¿Cuánto aumentó la economía mexicana a tasa anual?

En comparación con el segundo trimestre de 2025, la economía mexicana creció 0.5 por ciento, según las cifras originales difundidas por el instituto.

Este resultado mantuvo el avance anual del PIB, aunque reflejó un crecimiento más moderado que el observado en la comparación trimestral.

La diferencia se explica porque la tasa trimestral compara la actividad de abril a junio con los tres meses inmediatamente anteriores, mientras que la tasa anual contrasta el desempeño con el mismo periodo del año pasado.

La Estimación Oportuna del PIB ofrece una primera aproximación al desempeño de la economía nacional y forma parte del Sistema de Cuentas Nacionales de México. Su publicación oficial correspondiente al segundo trimestre estaba programada para este 30 de julio.

¿Qué impulsó el crecimiento del PIB de México?

El principal impulso provino de la recuperación de las actividades agropecuarias, aunque la industria y los servicios también contribuyeron al avance.

El desempeño resulta relevante ante las presiones que enfrenta la economía por los cambios en la política comercial estadounidense, las revisiones arancelarias y la incertidumbre sobre el futuro del T-MEC.

En el segundo trimestre de 2026, y con cifras ajustadas por estacionalidad, los resultados de la Estimación Oportuna del Producto Interno Bruto Trimestral #EOPIBT indican que el #PIB incrementó 1.5% en términos reales, a tasa trimestral. A tasa anual, la estimación oportuna… pic.twitter.com/Tx0sVQBeHF — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) July 30, 2026

Además, el crecimiento de los servicios muestra que el consumo, el comercio y otras actividades internas mantuvieron movimiento durante el segundo trimestre.

El Inegi publicará posteriormente las cifras revisadas del PIB trimestral, las cuales incorporarán más información sobre la producción, el consumo, la inversión y el comportamiento de los diferentes sectores.

Por ello, el crecimiento de 1.5 por ciento debe considerarse una estimación preliminar y no el resultado definitivo de la economía mexicana entre abril y junio de 2026.

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