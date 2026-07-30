Milei prohíbe entrada a extranjeros que “agravien” a Argentina tras polémica del Mundial 2026

El presidente Javier Milei modificó por decreto la Ley de Migraciones de Argentina para impedir el ingreso de extranjeros que hayan expresado mensajes de odio, hostilidad o menosprecio contra el país, su población, cultura o identidad nacional.

La disposición también permitirá cancelar la residencia y expulsar a quienes ya se encuentren dentro del territorio argentino, siempre que las autoridades consideren acreditadas esas conductas.

El Gobierno justificó la medida al señalar que durante los últimos meses aumentaron los agravios dirigidos contra los argentinos y los símbolos nacionales, situación que, según el Ejecutivo, puede afectar la convivencia y la paz social.

La reforma aparece después de la controversia internacional generada por las críticas contra la Selección Argentina durante el Mundial de 2026, torneo en el que el equipo perdió la final ante España.

¿Qué extranjeros podrían ser expulsados de Argentina?

La nueva regulación incorpora causas para negar la entrada, cancelar permisos de residencia o iniciar procedimientos de expulsión contra personas extranjeras que hayan agraviado a Argentina.

La medida incluye mensajes difundidos de forma oral o escrita contra el país, sus ciudadanos, su cultura, identidad o símbolos nacionales. Sin embargo, la aplicación dependerá de la interpretación y evaluación que realicen las autoridades migratorias en cada caso.

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El decreto aclara que no podrán castigarse las críticas políticas, académicas o ciudadanas que formen parte del ejercicio legítimo de la libertad de expresión.

El Ejecutivo sostuvo que la defensa de la nación y de sus ciudadanos “no es negociable” y señaló que quienes ataquen al país no serán considerados bienvenidos.

La modificación alcanza tanto a personas que intenten entrar a Argentina como a extranjeros que ya tengan residencia. No obstante, una eventual expulsión tendrá que seguir los procedimientos administrativos y judiciales correspondientes.

¿Por qué Milei habla de una campaña contra Argentina?

La decisión se produce después de que Milei denunciara una supuesta campaña internacional contra Argentina durante y después del Mundial.

El mandatario aseguró que una parte de esa ofensiva habría sido financiada desde Brasil y contó con el respaldo de México y del Partido Demócrata de Estados Unidos. Hasta ahora, no presentó públicamente pruebas que acrediten esas acusaciones.

La polémica surgió por mensajes en redes sociales que cuestionaron posibles decisiones arbitrales favorables a Argentina y señalaron conductas racistas de algunos aficionados. La viralización de publicaciones críticas llevó al Gobierno a considerar que existía una estrategia organizada contra la imagen del país.

El canciller Pablo Quirno también mencionó expresiones de artistas y actores extranjeros como parte del ambiente de hostilidad denunciado por la administración argentina.

Argentina sigue llorando por haber perdido mundial, no importa cuando leas esto.



Javier Milei, presidente de Argentina y autoproclamado defensor de la libertad, decidió responder a los memes del Mundial firmando un decreto para impedir el ingreso o expulsar del país a… pic.twitter.com/uWH7sTSSYD — Gloria Alfa y Omega (@GlodeJo07) July 30, 2026

¿Qué respondió Sheinbaum a las acusaciones de Milei?

La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que el Gobierno de México haya financiado o participado en alguna campaña contra Argentina.

Durante su conferencia del 27 de julio, sostuvo que su administración no interviene en asuntos internos de otros países y calificó como falsa la acusación formulada por Milei.

“No hay ninguna campaña contra ningún país del mundo, ni contra ningún gobierno del mundo”, declaró la mandataria mexicana. También pidió respeto al principio de autodeterminación de los pueblos.

La medida migratoria de Milei abre ahora un debate sobre los criterios que utilizará Argentina para distinguir entre un agravio sancionable y una crítica protegida por la libertad de expresión. También falta conocer cómo se acreditarán las conductas y qué recursos podrán presentar las personas afectadas por una prohibición de ingreso o una expulsión.

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