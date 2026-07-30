¿No hay agua en Mérida? Japay informa qué colonias tienen baja presión y falta de suministro hoy jueves 30 de julio

La Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán (Japay) informó que este jueves 30 de julio se registran bajas de presión e incluso falta de suministro de agua potable en diversas colonias de Mérida debido a trabajos de reparación en una línea de conducción.

De acuerdo con el organismo, la afectación impacta el funcionamiento de los cárcamos 42 Sur, San Sebastián y García Ginerés, por lo que las viviendas ubicadas dentro de su área de influencia podrían experimentar interrupciones temporales en el servicio mientras concluyen las labores de reparación.

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Personal técnico y operativo ya trabaja en el sitio para lograr el restablecimiento del suministro lo antes posible.

Entre las colonias que podrían verse afectadas se encuentran Ex Cerillera, Cortés Sarmiento, Cinco Colonias, María Luisa, Privada Las Palmas (Santa Rosa), Quinta Santa Rosa, San José, Villas La Macarena, Canto, Morelos Fovissste I y II, Morelos Oriente, Dolores Otero, Delio Moreno Cantón, Esperanza, Jardines Miraflores, Miraflores, Vicente Solís, Santa Rosa, Salvador Alvarado Sur, Mercedes Barrera, Lourdes, Unidad Morelos, Azcorra, Centro, Quinta Valencia.

Además, Castilla Cámara, Manzana 115, Conjunto Habitacional Colonias, Bojórquez, Salvador Alvarado, Los Cocos, Jardines de San Sebastián, Palmeras III, Pedregales de Circuito Aviación, Las Palmeras II, Privada del Carmen, San Lorenzo, Francisco I. Madero, México Poniente, Nueva Mulsay I, Núcleo Mulsay, Sambulá, Nueva Sambulá, Libertad, Melitón Salazar, Los Reyes, Santa María de Guadalupe, Privada Palmera I, Obrera, Mulsay y Loma Bonita, entre otras.

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La Japay pidió a la ciudadanía comprensión y paciencia durante el tiempo que duren los trabajos, además de recomendar un uso responsable del agua disponible mientras se normaliza el servicio.

Una vez concluidas las reparaciones en la línea de conducción, el suministro comenzará a recuperarse de manera gradual en las zonas afectadas.