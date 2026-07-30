Sargazo en Quintana Roo: Semarnat explica el origen del sargazo y su impacto en el Caribe Mexicano

Durante la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum en donde se informó sobre el sargazo y las estrategias para combatirlo en el Caribe, se dio a conocer que esta macroalga dejó de ser un fenómeno temporal para convertirse en un reto ambiental y económico de gran escala para Quintana Roo y el Caribe mexicano.

Esto fue explicado por la la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama y la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena, durante la presentación de la estrategia nacional para atender la macroalga en la conferencia matutina.

Mientras la mandataria estatal destacó las acciones para enfrentar el recale, la titular de la Semarnat explicó el origen del sargazo y las causas que han provocado su crecimiento sin precedentes en los últimos años.

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Quintana Roo fortalece monitoreo y atención

Durante su intervención, Mara Lezama señaló que el arribo masivo de sargazo representa no solo un problema ambiental, sino también un desafío estratégico para la economía nacional debido a su impacto en el turismo, los ecosistemas y las comunidades costeras.

Indicó que Quintana Roo fortaleció el monitoreo mediante el Centro Estatal de Monitoreo Ambiental, el cual utiliza imágenes de 10 satélites de la Agencia Espacial Europea para vigilar más de 140 playas y emitir pronósticos diarios sobre el comportamiento de la macroalga.

La gobernadora agregó que, durante la actual administración estatal, se han destinado más de 770 millones de pesos para la atención integral del fenómeno, además de mantener coordinación con la Secretaría de Marina, la Semarnat, instituciones académicas, sociedad civil y el sector turístico.

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¿De dónde viene el sargazo?

Por su parte, Alicia Bárcena explicó que el problema comenzó en 2011, cuando el Mar de los Sargazos dejó de permanecer confinado frente a Florida y una gran cantidad de macroalga se desplazó hacia las costas de África.

Posteriormente, indicó, el sargazo se estableció en el Atlántico Tropical, entre África y Brasil, donde encontró condiciones ideales para multiplicarse debido a la presencia de nutrientes provenientes principalmente de actividades agrícolas, como fosfatos y nitratos.

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Añadió que las corrientes marinas y los vientos transportan posteriormente la macroalga hacia el Mar Caribe, afectando a distintos países de la región, incluido México.

La funcionaria precisó que actualmente circulan en el Caribe Mexicano hasta 90 mil 538 toneladas diarias de sargazo y estimó que alrededor del 10 por ciento termina recalando en las costas de Quintana Roo.

Asimismo, señaló que 2026 registra un volumen cuatro veces mayor al observado en 2025 y hasta 27 veces superior al promedio histórico, por lo que calificó el presente año como uno de los más atípicos en materia de recale.