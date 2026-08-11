Feliz cumpleaños, Gustavo Cerati: celebran con transmisión ininterrumpida al ídolo del rock argentino; cumpliría 67 años

El legado de Gustavo Cerati sigue más vivo que nunca. Este 11 de agosto, fecha en la que el ícono del rock latinoamericano cumpliría 67 años, se realizó un homenaje especial a la altura de su música, su poesía y su huella imborrable en la cultura musical del continente.

Se trata de una transmisión en vivo ininterrumpida en el canal oficial de quién también fue el líder y creador de la mítica Soda Stereo, con videos, entrevistas y conciertos que se quedaron en el recuerdo de los fans.

Durante todo el día se recorrió cada etapa de la prolífica carrera de Cerati: desde los riffs inolvidables que marcaron a toda una generación en los años 80 y 90, hasta los paisajes sonoros y vanguardistas de su etapa como solista en discos legendarios como Bocanada, Ahí Vamos y Fuerza Natural.

¿Qué incluye el homenaje especial de YouTube para Gustavo Adrián Cerati?