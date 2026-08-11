La Casa de los Famosos México: Luis Chaparro está celoso de Yahir por seguir a su novia

‘La Casa de los Famosos México’ cada vez se pone más tensa, en esta ocasión dos integrantes tuvieron una fuerte disputa ocasionada por los celos, hablamos de Luis Chaparro y Yahir, dos habitantes que han dado mucho de qué hablar en las primeras semanas de competencia.
En esta ocasión, se dio a conocer que Luis Chaparro en algún momento sintió celos, porque se percató que Yahir comenzó a seguir a su novia en Instagram, situación que no tomó de la mejor forma.
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“Yo me puse celoso de Yahir”
Ante esto, le cuestionaron sobre la relación que tenían y cuándo había pasado, pues recordemos que hasta el momento ninguno de los dos ha tenido algún tipo problema dentro de ‘La Casa de los Famosos México’.
El joven influencer respondió de forma tajante “Porque empezó a seguir a Andrea”, dejando claro al resto de sus compañeros que se refería a su pareja sentimental.
Sin embargo, muchos pensaron que las cosas se pondrían un poco tensas, pero no fue así, al final todo caminó de forma muy divertida entre los habitantes del reality. La respuesta de Yahir fue breve: “Nada, follow”. Esto generó que los participantes se pusieran a bromear con esto.
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Por su parte Luis Chaparro, aseguró que en su momento si tenía conflicto con esta situación de los likes y seguimientos.
“Yo ya pasé por esa etapa de like, de, de que: ¿por qué le diste like a ese güey?”