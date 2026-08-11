Unesco descarta poner a Calakmul en lista de Patrimonio en Peligro tras evaluación por Tren Maya

La Antigua Ciudad Maya y los Bosques Tropicales Protegidos de Calakmul, en Campeche, no enfrentan actualmente condiciones para ser considerados para su inscripción en la Lista del Patrimonio Mundial en Peligro, luego de la evaluación realizada en torno a las obras del Tren Maya y la infraestructura desarrollada en esta región.

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El Instituto Nacional de Antropología e Historia, INAH, informó que el Centro del Patrimonio Mundial de la Unesco entregó a esta dependencia y a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, Conanp, el informe de la Misión de Evaluación Reactiva realizada sobre Calakmul.

El resultado representa un punto favorable para México después de varios años de seguimiento internacional por los posibles impactos del Tren Maya sobre Calakmul, sitio reconocido por su importancia cultural y natural.

¿Por qué la Unesco puso atención en Calakmul?

Durante los últimos años, el Comité del Patrimonio Mundial manifestó preocupación por las obras desarrolladas alrededor de este sitio de Campeche. Entre ellas se encuentran el Tramo 7 del Tren Maya, la estación de Calakmul, el Museo de Sitio, el Centro de Atención a Visitantes y el hotel Mundo Maya Calakmul.

En 2025, el Comité señaló que varias de estas obras ya habían sido concluidas y lamentó que las evaluaciones de impacto correspondientes no fueran presentadas previamente al Centro del Patrimonio Mundial para su revisión.

Ante las observaciones, México invitó a una misión internacional para evaluar directamente las condiciones del sitio y los posibles efectos de la nueva infraestructura.

La evaluación finalmente determinó, según el INAH, que no existen actualmente condiciones para considerar a Calakmul para la Lista del Patrimonio Mundial en Peligro.

Tren Maya y hotel de Calakmul seguirán bajo vigilancia

El resultado favorable no significa que haya terminado el seguimiento internacional. La Unesco mantiene recomendaciones para continuar con el monitoreo de la zona arqueológica y de la Reserva de la Biosfera.

También se deberá mantener vigilancia sobre los posibles impactos relacionados con el Tren Maya y el hotel Mundo Maya Calakmul, además del incremento de visitantes, consumo de agua, integridad ecológica y efectos acumulativos de la infraestructura desarrollada en la región.

El informe también recomienda mantener los trabajos de conservación de las pinturas murales del complejo Chiik Nahb y del Grupo A de la Acrópolis Norte, fortalecer la coordinación entre el INAH y la Conanp e incrementar la participación de pueblos originarios y comunidades en la conservación del sitio.

Calakmul fue inscrito como Patrimonio Mundial por la Unesco en 2002 por su importancia arqueológica y, en 2014, el reconocimiento fue ampliado para incluir sus bosques tropicales, convirtiéndolo en un bien mixto por sus valores culturales y naturales.

Con la nueva evaluación, Calakmul mantiene su condición de Patrimonio Mundial sin ser considerado actualmente para la categoría de sitios en peligro, aunque las obras del Tren Maya y la nueva infraestructura de la región permanecerán bajo seguimiento.

JGH