Nicholas Hoult se une al universo de “Harry Potter” dándole vida a Gilderoy Lockhart

El actor británico Nicholas Hoult ha sido fichado oficialmente para dar vida al vanidoso profesor Gilderoy Lockhart en la serie de “Harry Potter” de HBO. El anuncio ha generado emoción entre los fanáticos de la producción debido a que esto marca la llegada de una de las estrellas más destacadas de la industria.

Hoult tendrá una tarea importante para la producción pues dará vida a un personaje de suma importancia de la saga mágica, Gilderoy Lockhart fue un personaje clave dentro del segundo libro, mismo que en la versión cinematográfica original de 2002, fue interpretado por Kenneth Branagh.

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Detalles de la participación de Nicholas Hoult en la serie de “Harry Potter”

Nicholas Hoult será introducido en la segunda temporada de la serie, cuyo rodaje se encuentra programado para comenzar este otoño en el Reino Unido. Mientras tanto, la primera temporada ya se encuentra en fase final de posproducción y tiene su estreno fijado para las festividades navideñas de 2026.

El actor será el encargado de dar vida a Gilderoy Lockhart, personaje que fue introducido en la historia durante ‘Harry Potter y la cámara secreta', el segundo libro. Conocido por ser un famoso mago, autor de múltiples superventas autobiográficas, el mago asume el puesto de profesor de Defensa Contra las Artes Oscuras en Hogwarts.

Nicholas Hoult will play Gilderoy Lockhart in the second season of HBO‘s “Harry Potter” TV series, hich will be based on “Harry Potter and the Chamber of Secrets.”



Lockhart was previously played by Kenneth Branagh in the “Chamber of Secrets” movie in 2002.… pic.twitter.com/gr4aG89zLt — Variety (@Variety) August 11, 2026

Tras ser elegido como profesor, la fachada de Lockhart se cae y deja ver a un mago incompetente obsesionado con la fama que suele atribución de logros ajenos mediante hechizados desmemorizantes.

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