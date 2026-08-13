Selena Gómez y su mamá son demandadas por presunto fraude a inversores.

La cantante y actriz Selena Gómez, su madre Mandy Teefey y la cofundadora Daniella Pierson enfrentan una demanda civil por presunto fraude de valores e incumplimiento de contrato relacionada con el colapso de Wondermind Global Inc., su startup dedicada a la salud mental.

La acción legal en contra de la artista y su madre fue presentada este jueves 13 de agosto de 2026 en un tribunal federal del estado de Delaware por dos entidades inversoras que buscan recuperar más de 1 millón de dólares invertidos en la compañía de la actriz y su mamá.

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¿De qué acusan a Selena Gómez y a su madre?

De acuerdo con el documento acusatorio, los demandantes sostienen que Gómez y sus socias utilizaron la fama mundial y el alcance masivo de la artista en redes sociales como principal gancho publicitario para atraer financiamiento. Sin embargo, los inversores afirman que la empresa mintió sobre sus proyecciones financieras.

La demanda señala directamente a Selena Gómez de incumplir sus compromisos contractuales como "jefa de marketing" y "directora de impacto". Según el escrito, la artista acudió a programas de televisión para promocionar el proyecto y captar recursos, pero tras recibir los fondos "apenas tuvo participación en la gestión".

Los abogados de los demandantes aseguran que iniciativas prometidas, como la creación de una aplicación móvil propia o contratos publicitarios por 5 millones de dólares, jamás llegaron a concretarse.

En la acusación también se detallan severos cuestionamientos sobre la administración interna a cargo de Mandy Teefey. Los inversores afirman que la relación laboral entre madre e hija atravesó constantes fricciones que afectaron la operatividad de la empresa. Además, se menciona que las fundadores ocultaron el colapso financiero durante casi tres años.

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