¿Cuántos muertos van por el sismo en Colombia este jueves 13 de agosto?

El balance de víctimas por el terremoto de magnitud 7.4 que sacudió Colombia continúa aumentando. Con corte a la mañana de este jueves 13 de agosto de 2026, las autoridades reportaron 273 personas fallecidas, 3 mil 824 heridas y 377 desaparecidas.

David Santiago Tamayo, director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), informó que la emergencia también afecta a 40 mil 753 familias, equivalentes a 97 mil 515 personas.

El sismo tuvo su epicentro en San José del Palmar, Chocó, y dejó daños de gran magnitud en diferentes zonas del país. Las autoridades mantienen operaciones de búsqueda, rescate, atención médica y evaluación de infraestructura mientras continúa la actualización de cifras.

¿Cuántos muertos y desaparecidos deja el terremoto en Colombia?

Del total de 273 víctimas mortales contabilizadas hasta la mañana de este jueves, 250 cuerpos habían llegado al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

De ellos, 227 ya habían sido identificados y 189 fueron entregados a sus familiares para realizar los servicios funerarios correspondientes.

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En cuanto a las personas desaparecidas, la cifra oficial se ubica en 377 casos, de acuerdo con la información manejada por la Fiscalía General de la Nación.

El nuevo reporte modifica el balance difundido un día antes, cuando se contabilizaban 265 personas fallecidas y 3 mil 494 lesionadas.

¿Cuántas casas y edificios fueron destruidos por el sismo?

Las afectaciones materiales también continúan creciendo. La UNGRD reportó 12 mil 584 viviendas destruidas y 74 mil 873 averiadas.

Además, se contabilizan 172 edificios colapsados, así como daños en 2 mil 198 centros educativos y 825 espacios comunitarios.

La infraestructura sanitaria también resultó afectada, con 216 centros de salud que presentan algún tipo de daño.

A esto se suman problemas en 71 acueductos, 29 entidades bancarias y cinco aeropuertos, lo que complica la movilidad y el restablecimiento de servicios en distintas regiones.

Autoridades mantienen búsqueda y atención a damnificados

Las ciudades de Cali, Pereira, Quibdó, Manizales y Armenia permanecen entre los puntos con mayor atención debido a los daños ocasionados por el terremoto.

Las autoridades nacionales y locales mantienen coordinación para reforzar las labores de búsqueda y rescate, además de movilizar ayuda humanitaria hacia las comunidades con mayores necesidades.

También se han reportado afectaciones a animales. Hasta el último balance, 242 ejemplares resultaron afectados y 99 fueron rescatados, por lo que permanecen en albergues habilitados para su recuperación.

Mientras avanzan las evaluaciones, el número de víctimas y daños podría seguir modificándose conforme los equipos de emergencia ingresen a zonas afectadas y continúe la localización de personas reportadas como desaparecidas.

IO