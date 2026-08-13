Ximena Herrera confiesa que quiso golpear a Mariana Ochoa en "El Exilio".

La actriz boliviana Ximena Herrera rompió el silencio tras su salida definitiva de ‘La Casa de los Famosos México'. La intérprete reveló con gran sentido del humor lo difíciles e intensas que resultaron las 48 horas que compartió con Mariana Ochoa en la dinámica conocida como "El Exilio".

La actriz fue cuestionada sobre la convivencia a solas que mantuvo con la conductora. Ante los cuestionamientos y entre risas, Herrera confesó que en un momento pensó en golpear a su compañera. Estas declaraciones han generado gran revuelo en redes sociales especialmente entre el público del reality show.

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¿Por qué Ximena Herrera quiso golpear a Mariana Ochoa en "El Exilio”?

Durante la participación de Ximena Herrera en las post-galas del programa junto a Wendy Guevara y Ricardo Margaleff, la intérprete fue cuestionada sobre cómo vivió la convivencia a solas con la exintegrante de OV7. Entre risas, Ximena confesó que la charla ininterrumpida de su compañera llevó al límite su paciencia.

"¿Quieren un monólogo? La neta, sí. O sea, sí, llegó un momento donde yo le quería hacer: tas", comentó imitando el gesto de un golpe. La actriz relató con gracia lo complicado que resultaba dar por terminada la jornada, pues incluso al despedirse con un "Bueno, buenas noches" para intentar descansar, la cantante continuaba la plática.

Estas situaciones la llevaron a cuestionarse entre risas si el verdadero problema era el hábito de hablar de Mariana o la claustrofobia provocada por el encierro prolongado: "¿Seré yo? ¿Será porque vengo del encierro?". Finalmente, la votación favoreció a la cantante mexicana para reinstalarse en la competencia, dejando a Herrera fuera del reality.

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