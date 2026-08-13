Fallece en Chetumal el profesor Arsenio Nahuat Morales, cronista de la ciudad de José María Morelos

Falleció la tarde de este jueves en Chetumal el cronista de la ciudad, profesor Arsenio Nahuat Morales, en vida público las memorias de la fundación de esta ciudad en un libro que lleva por título Kilómetro Cincuenta, Subdelegaciones de Gobierno, José María Morelos.

El profesor era originario de Tinub Yucatan, pero radicado desde hace más de 50 años en la comunidad de La Presumida. En su juventud se dedicó a la enseñanza en escuelas del territorio y luego en naciente estado de Quintana Roo, incluso fue director de un albergue indígena que se estableció en Álvaro Obregón Nuevo, de 1975 y 1977.

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También se desempeñó como supervisor escolar en Felipe Carrillo Puerto y José María Morelos. En el 2005 fue nombrado cronista de la ciudad, por el presidente municipal Germán Parra López.

Ejerció el periodismo durante más de 20 años en el periódico Diario de Quintana Roo. La tarde de este jueves se dio a conocer su deceso por una fuente oficial del municipio.