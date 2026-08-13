Joel Huiqui se equivocó, las "cruzazuleadas" no están desterradas; Cruz Azul queda eliminado de la Leagues Cup 2026

El director técnico de Cruz Azul, Joel Huiqui, dijo las palabras prohibidas previo al partido de la jornada 3 de la Leagues Cup 2026 ante el Chicago Fire, al manifestar que su equipo había dejado atrás los "fantasmas" de aquella era gris donde perdía todo en los últimos minutos, y justo 24 horas después La Máquina quedó eliminada del torneo que disputan clubes de la Liga MX ante los de la MLS.

Con gol de último minuto, al 93', Taelo Dithejane liquidó toda aspiración del equipo mexicano y evitó la tanda de penales, que Huiqui y compañía ya saboreaban como último recurso para colarse a los cuartos de final de la Leagues Cup.

Puso Dithejane, we don't have enough words 🤩 pic.twitter.com/cj6fxk6Uxb — Chicago Fire FC (@ChicagoFire) August 14, 2026

A pesar de tener dos triunfos consecutivos, ante el Philadelphia y el NYC FC, no fue suficiente para el Cruz Azul pues aunque sumó los mismos puntos que Monterrey, fue superado por un gol y es el equipo regiomontano quien jugará la siguiente ronda.

El mismo Taelo Dithejane abrió el marcador en el juego de la tercera jornada al minuto 67, mientras que Nico Ibáñez le daba esperanzas al cuadro cementero al empatar al 81'; poco más de diez minutos después, todo se derrumbó.

Ahora La Máquina verá por TV el resto del torneo que tenía como uno de los objetivos, y tendrá que concentrarse en la Liga MX, pues este domingo 16 de agosto retoma la actividad en la Jornada 4 del Apertura 2026 ante los Xolos de Tijuana.

Sin duda para Joel Huiqui será una enseñanza esta experiencia y pensará dos veces antes de dar declaraciones que puedan rebotarle de inmediato y vuelva a ser objeto de aquellas críticas que también vivió como jugador de la Máquina de Cruz Azul.