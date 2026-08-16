Muere Hayden Panettiere actriz de “Heroes” y “Harry Potter” a los 36 años de edad

Este domingo 16 de agosto de 2026 se confirmó el fallecimiento de Hayden Panettiere actriz de “Heroes” y “Harry Potter” a los 36 años de edad. La noticia de su deceso fue confirmada por su familia por medio de un comunicado y reportada por diversos medios de comunicación.

Skip Panettiere, padre de la actriz, confirmó la muerte de Hayden por medio de por medio de un comunicado compartido a ABC News. Dentro del mismo, Skip expresó su tristeza al confirmar el fallecimiento de su hija, además de dar palabras de despedida a la actriz que también participó en “Triunfos robados”.

"Con profunda tristeza compartimos el trágico fallecimiento de nuestra querida Hayden. Era una persona increíble y una fuerza de la naturaleza que brindó amor y alegría inmensurables a todos los que la conocieron y a los millones que la vieron en pantalla”. expresó el padre.

BREAKING: Actress Hayden Panettiere — known for "Nashville," "Heroes" and other shows and movies — has died. She was 36. pic.twitter.com/MvxmWUsHW9 — ABC News (@ABC) August 17, 2026

Aunado a esto, su familia pido que se respete su privacidad ante la noticia y pérdida de su hija. Hasta este momento, las causas específicas de su fallecimiento no han sido detalladas públicamente por sus representantes o autoridades.

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