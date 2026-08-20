Jamie Lynn Spears señala que su embarazo no causó el fin de ‘Zoey 101’

La actriz estadounidense Jamie Lynn Spears decidió aclarar uno de los rumores más persistentes de la televisión juvenil de los años 2000. Durante una reciente participación en el podcast “Momarchy”, la intérprete de 35 años desmintió que su embarazo a los 16 años haya sido la causa del final de la popular serie de Nickelodeon, ‘Zoey 101’.

Spears decidió aclarar la situación alrededor de la cancelación de la serie y su embarazo adolescente. La actriz detalló que la confusión proviene principalmente del desconocimiento que tienen los tiempos de producción relacionados con la industria del entretenimiento y proyectos audiovisuales.

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¿Qué dijo Jamie Lynn Spears sobre el fin de ‘Zoey 101’?

De acuerdo con lo dicho por la actriz, el rodaje de la cuarta y última temporada de la serie concluyó en agosto de 2007, meses antes de que ella descubriera y anunciara que estaba esperando a su primera hija, Maddie. Jamie Lynn Spears señaló que las producciones tardan tiempo en salir tras finalizar las grabaciones.

"La gente piensa que grabas algo y sale de inmediato al aire, pero no es así; lo filmas y sale quizás al año siguiente. Nosotros ya habíamos terminado de grabar definitivamente y nunca estuvo programada otra temporada", señaló la actriz durante su participación en el podcast.

Jaime Spears y su hija mayor, Maddie. / Instagram: jamielynnspears

Spears reveló que su hija Maddie, quien hoy tiene 18 años, aún recibe comentarios en redes como TikTok por parte de fanáticos que la acusan de ser "la culpable" de que la serie terminará. A pesar del tono acusatorio de algunos usuarios, la actriz afirmó que ambas se toman la situación con humor y prefieren reírse de las teorías de la audiencia.

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