Marina reporta el traslado de Fernando Farías Laguna de Argentina a México; FGR lo vincula con red de huachicol fiscal

La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó este jueves 20 de agosto el traslado desde Argentina a México de Fernando Farías Laguna, exservidor público y exmando de la Secretaría de Marina señalado por su posible relación con una red dedicada al contrabando, dispersión y distribución irregular de combustibles, esquema conocido como huachicol fiscal.

La operación se realizó con participación de la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

De acuerdo con el comunicado de la FGR, la investigación sobre esta estructura criminal ha derivado hasta ahora en la detención de otras 15 personas.

¿Cómo fue el traslado de Fernando Farías Laguna a México?

La Fiscalía detalló que Farías Laguna fue detenido en Argentina el pasado 23 de abril, luego de que México solicitara su captura mediante una Ficha Roja de Interpol y con base en una orden de aprehensión emitida en su contra.

Personal ministerial de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) viajó al país sudamericano para recibirlo y trasladarlo a territorio mexicano.

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La Marina dispuso una aeronave para el operativo, en la que también viajaron servidores públicos del Ministerio Público de la Federación y de la SRE. El objetivo es presentar a Fernando “N” ante la autoridad judicial que lo requiere en México.

Marina se deslinda de conductas de personas investigadas

En un mensaje difundido en X, la Semar aseguró que su colaboración en el traslado forma parte de su compromiso con la legalidad, transparencia, debido proceso y respeto a los derechos humanos.

La institución agregó que las conductas de personas sujetas a investigaciones no representan a quienes integran actualmente la Marina, y reiteró su postura contra la corrupción y la impunidad.

FGR agradece colaboración de Argentina y Estados Unidos

La Fiscalía señaló que el traslado fue resultado de trabajos de inteligencia, seguimiento e intercambio de información entre diferentes instituciones mexicanas.

La Secretaría de Marina, en coordinación con la @FGRMexico y la @SSPCMexico, colaboró en el traslado a México de Fernando “N”, detenido en Argentina.



Esta acción da continuidad a nuestro compromiso expresado desde septiembre de 2025 con la legalidad, transparencia, el debido… https://t.co/8ASRIl9eKy — SEMAR México (@SEMAR_mx) August 20, 2026

También agradeció la colaboración de autoridades de Argentina, de la Cancillería mexicana y de autoridades estadounidenses para concretar el procedimiento.

La FGR indicó que continuará con las investigaciones destinadas a combatir operaciones irregulares relacionadas con productos derivados del petróleo y evitar que los recursos obtenidos financien otras actividades criminales.

Fernando Farías Laguna deberá enfrentar ahora el proceso judicial correspondiente en México. Se presume inocente mientras no exista una sentencia condenatoria emitida por una autoridad competente.

IO