Ravenna FC presenta a Ronaldinho como nuevo refuerzo para la temporada italiana

El futbol italiano recibió una noticia inesperada con la llegada de una de sus figuras más reconocidas a nivel mundial. Ronaldinho, una de las grandes leyendas del balompié brasileño, fue presentado este jueves como nuevo integrante del Ravenna FC, equipo que compite en la tercera división italiana.

Durante su presentación oficial, el exjugador del París Saint-Germain, Barcelona y AC Milan aseguró que mantiene buenas condiciones físicas y que llega con la motivación de volver a disfrutar del futbol competitivo.

“Estoy en forma, sueño con marcar mi gol 300”, señaló el brasileño de 46 años, quien dejó claro que todavía conserva la ilusión de seguir escribiendo capítulos dentro de una cancha.

El atacante brasileño, cuyo talento lo convirtió en uno de los futbolistas más admirados de su generación, buscará aportar experiencia y liderazgo al proyecto del Ravenna FC, además de acercarse a una cifra histórica en su trayectoria goleadora.

Ronaldinho conquistó títulos importantes durante su carrera, incluyendo la Champions League, ligas nacionales y reconocimientos individuales como el Balón de Oro 2005, convirtiéndose en un referente por su estilo creativo y espectacular.

Ahora, el campeón del mundo con Brasil en 2002 inicia una nueva etapa en el futbol italiano con un objetivo personal: volver a marcar y alcanzar la meta de los 300 goles en su carrera.

La llegada del brasileño generó expectativa entre aficionados, quienes esperan volver a ver algunos destellos de la magia que convirtió a Ronaldinho en uno de los jugadores más queridos de la historia del futbol.