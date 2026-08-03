Angélica Rivera celebra su cumpleaños 57 con una fiesta al lado de sus amigas e hijas

Angélica Rivera celebró su cumpleaños número 57 en un ambiente de gran plenitud familiar y profesional. La reconocida actriz mexicana celebró una nueva vuelta al sol rodeada del cariño de sus seres queridos más cercanos, destacando la presencia de sus tres hijas: Sofía, Fernanda y Regina Castro.

Fue por medio de sus redes sociales que la actriz y exprimera dama de México se mostró rodeada de sus seres amados. En diversas publicaciones se pudo ver a Rivera disfrutar de su día al lado de sus seres amados, principalmente de sus tres hijas quienes expresaron su amor hacia su madre.

Noticia Destacada Susana Zabaleta habla del regreso de Angélica Rivera a la televisión

Así festejó Angélica Rivera su cumpleaños número 57

Por medio de sus redes sociales, sus hijas compartieron emotivas palabras para felicitar a la inolvidable “Gaviota”. Sofía Castro, su primogénita, dedicó un cariñoso mensaje en sus historias de Instagram donde expresó: “Feliz vuelta al sol a la mejor mamá del mundo. Haces que nuestra vida sea hermosa. Que me seas eterna. Te amo mi gaviota”.

A las felicitaciones se sumaron también Fernanda y Regina, publicando fotografías inéditas y momentos entrañables compartidos en familia. Por su parte, la actriz se tomó el tiempo para agradecer las muestras de afecto, obsequios y detalles recibidos. Rivera compartió imágenes disfrutando del festejo entre abrazos, felicitaciones y las tradicionales Mañanitas.

Angélica Rivera celebra su cumpleaños 57. / Instagram: angelicariverahoficial

Además de agradecer las muestras de afecto, Angélica Rivera dedicó unas palabras a sus fans reconociendo su apoyo incondicional: “Gracias por tanto amor, son las mejores fans del mundo, las quiero mucho”.

Esta celebración llega en un momento de renovación para Angélica Rivera, tras permanecer alejada de los reflectores durante varios años, concretó un exitoso regreso a la actuación al coprotagonizar la serie ‘Con esa misma mirada’, un proyecto en el que compartió créditos de pantalla por primera vez con su hija Sofía.

Por Esto! en Whatsapp: sigue aquí nuestro canal