Remesas a México crecen 4.2% en junio y alcanzan 5 mil 472 millones de dólares

Los ingresos por remesas enviados a México desde el extranjero alcanzaron 5 mil 472 millones de dólares durante junio de 2026, cantidad que representó un crecimiento anual de 4.2%, de acuerdo con el reporte más reciente del Banco de México (Banxico).

El avance se explicó por un ligero aumento en el número de operaciones y por un mayor monto promedio enviado. Durante el sexto mes del año se realizaron cerca de 13 millones de transacciones, 0.4 por ciento más que en junio de 2025, mientras que la remesa promedio aumentó 3.8 por ciento, hasta ubicarse en 422 dólares.

Pese al crecimiento frente al mismo mes del año anterior, las cifras ajustadas por estacionalidad mostraron una disminución mensual de 2.4 por ciento en comparación con mayo de 2026.

¿Cuánto dinero recibió México por remesas durante el primer semestre?

Entre enero y junio de 2026, México recibió 30 mil 759 millones de dólares por concepto de remesas, frente a los 29 mil 842 millones registrados durante el mismo periodo de 2025.

Este resultado representó un aumento anual de 3.1 por ciento. Sin embargo, el número acumulado de operaciones descendió 1.8 por ciento, al pasar de 77.3 millones a cerca de 76 millones de envíos.

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La caída en las transacciones fue compensada por un incremento de 5 por ciento en la remesa promedio, que pasó de 386 dólares durante el primer semestre de 2025 a 405 dólares en igual lapso de 2026.

¿Cómo llegan las remesas a las familias mexicanas?

Banxico informó que 99.2 por ciento de los ingresos por remesas recibidos durante la primera mitad del año llegó mediante transferencias electrónicas, por un monto de 30 mil 516 millones de dólares.

De esos recursos electrónicos, 53.3 por ciento fue depositado directamente en cuentas bancarias, mientras que 46.7 por ciento se cobró en efectivo. Las remesas entregadas en efectivo o especie representaron 0.6 por ciento del total y las órdenes de pago, conocidas como money orders, apenas 0.2 por ciento.

El monto de las #remesas enviadas a México durante junio 2026 fue de 5,472 millones de dólares. 🌐 Consulta los detalles aquí: https://t.co/JEpmuWR6Ra pic.twitter.com/8M5Mzxa26S — Banco de México (@Banxico) August 3, 2026

Remesas enviadas desde México bajan en junio

Los residentes en México enviaron al exterior 107 millones de dólares durante junio, una disminución anual de 5.4 por ciento.

Estas salidas se realizaron mediante 251 mil operaciones, con un monto promedio de 426 dólares. En el acumulado de enero a junio, los egresos sumaron 627 millones de dólares, 6.7 por ciento más que en el mismo periodo de 2025.

Con estos resultados, México registró en junio un superávit en su cuenta de remesas de 5 mil 365 millones de dólares, superior a los 5 mil 141 millones observados un año antes. En los últimos 12 meses, los ingresos acumulados alcanzaron 63 mil 389 millones de dólares.

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