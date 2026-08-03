Wanders Lover demandará a Ana Show tras pelea en La Casa de Óscar Burgos

Tras la presentación del show de ‘Guerra de Chistes’ en La Casa de Óscar Burgos en Nuevo León, se registró una pelea entre Yered Licona, Wanders Lover, y Ana Maldonado mejor conocida como Ana Show. Este conflicto físico ha escalado a instancias legales por parte de Licona.

De acuerdo con lo señalado, fue a la salida del recinto que Ana confrontó a Yered, esto terminó en una confrontación física que obligó a la seguridad del establecimiento a intervenir para controlar la situación. Después de la pelea, se informó que Wanders emprendería acciones legales.

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¿Cómo fue el conflicto entre Wanders Lover y Ana Show?

La pelea ocurrió tras la presentación del show de Guerra de Chistes, en el que participaban La Wanders Lover, Radamés de Jesús, Juan Carlos Casasola y El Borrego Nava en La Casa de Óscar Burgos en Santa Catarina, Nuevo León. A la salida del lugar, Ana Show confrontó a La Wanders.

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Los gritos e insultos escalaron rápidamente en empujones y jaloneos antes de que el personal de seguridad e integrantes del show lograran intervenir para separarlas. Aunque La Wanders logró subir al vehículo de su equipo sin registrar lesiones directas, su hermana resultó golpeada en medio del forcejeo.

Wanders Lover tomará acciones legales contra Ana Show

A través de un video y un comunicado publicados en sus redes sociales, Yered Licona confirmó que emprenderá acciones legales formales contra Ana Show. Wanders explicó que tomó esta decisión debido al cansancio ante meses de provocaciones y agresiones verbales, pero principalmente por el golpe físico que sufrió su hermana.

"Esta vez rebasó muchísimas líneas y me voy a ir legalmente (...) ya estoy cansada y harta de pasarle cosas que no había necesidad. Le pegaron a mi hermana por los forcejeos", señaló Licona en su mensaje compartido en sus redes sociales.

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