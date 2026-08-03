Apagón deja 30 viviendas sin energía en Hopelchén

Familias de la colonia San Isidro, en la ciudad de Hopelchén, tuvieron un pésimo inicio de semana, pues desde las 10 horas de este lunes se quedaron sin energía eléctrica por fallas en la infraestructura de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), al “tronar” un transformador en la calle 23A esquina con la calle 10, dejando al menos 30 viviendas sin servicio.

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Minutos antes de las 10 de la mañana se escuchó un estruendo, aparentemente porque cables de media tensión chocaron entre sí, provocando chispeos y fuego en la calle 10 esquina con 23A, lo que generó gran cantidad de humo. Tras ello, botaron las cuchillas del transformador cercano.

El apagón obligó a los vecinos a desconectar electrodomésticos como televisores, refrigeradores, módems de internet y aires acondicionados para evitar daños.

Posteriormente, un transformador de 45 KVA ubicado en la calle 23A frente a un taller de hojalatería también “tronó” fuertemente, causando miedo entre los vecinos que reportaron olor a quemado.

Los vecinos Elayne Medina, Gloria Canché y Margarita Chablé señalaron que las fallas eléctricas se han intensificado desde hace tres días, con apagones intermitentes el domingo por la tarde y noche.

Hasta las 13 horas, la CFE no había atendido el problema reportado por los habitantes.