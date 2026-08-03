Fede Vigevani y Ximena Herrera viven emotivo momento en 'La Casa de los Famosos México'

Fede Vigevani fue el encargado de protagonizar uno de los momentos más polémicos de la noche en la gala de nominación en ‘La Casa de los Famosos México’, luego de nominar a Ximena Herrera.

Sin embargo, pocos saben que todo es parte de una misión que tiene que cumplir como infiltrado de la producción, situación que fue muy incómoda para ambos famosos, por lo que después tuvieron una conversación.

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¿Qué está pasando entre Fede Vigevani y Ximena Herrera?

En el momento que vivieron los famosos, la actriz le reveló que ella pudo notar que fue complicado para el influencer nominarla en el posicionamiento, lo que ocasionó risas por algunos momentos.

“Te vi tan incómodo que de pronto yo hasta sufrí por ti. Yo así de: ‘Eh, no, ¿por qué Fede?’”

De forma sorprendente, Ximena Herrera reveló que sus familiares son seguidores, pues le contó que le había firmado una bolsa de dulces para su sobrino.

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“Yo te hice firmar los dulces de mi sobrino. Ya tienes un compromiso conmigo. O sea, ya por lo que me hiciste, te tienes que ir a tomar el té con ellos”.

También le confirmó que sus sobrinos le habían pedido que al entrar al reality se hiciera amiga del influencer, por lo que todo terminó en bromas y muestras de buena actitud entre ellos.

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