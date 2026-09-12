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Numerólogo alerta sobre posible recaída de Yolanda Andrade y recomienda cuidar su salud

Alejandro Fernando realizó una lectura de numerología y recomendó a la conductora cuidar su energía durante las próximas semanas

Por Redacción Por Esto!

12 de sept de 2026

1 min

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Yolanda Andrade ha enfrentado diversos problemas de salud durante los últimos años y continúa bajo atención pública
Yolanda Andrade ha enfrentado diversos problemas de salud durante los últimos años y continúa bajo atención pública / Especial

La salud de Yolanda Andrade volvió a generar preocupación entre sus seguidores luego de que el numerólogo Alejandro Fernando realizara una lectura sobre el futuro de la conductora y advirtiera sobre un posible periodo complicado durante las próximas semanas.

Durante su participación en un programa de televisión, el especialista en numerología señaló que, de acuerdo con su interpretación de los números, Andrade podría atravesar una etapa de menor energía entre finales de septiembre y principios de octubre.

Según su lectura, este periodo podría estar relacionado con una recaída de salud que tendría consecuencias importantes. Por ello, recomendó a la conductora reducir el desgaste físico y procurar reservar sus energías.

¿Qué predijo Alejandro Fernando sobre Yolanda Andrade?

El numerólogo explicó que algunos números presentes en su análisis representarían una etapa de prueba para la conductora.

Entre ellos mencionó el número 11, al que relacionó con una situación particularmente compleja.

Alejandro Fernando también habló de la posibilidad de que asuntos o personas del pasado vuelvan a aparecer en la vida de Andrade y consideró que esto podría representar un factor de riesgo dentro de su interpretación.

Además, advirtió que una eventual recaída podría ser más complicada que las anteriores y dejar secuelas importantes.

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