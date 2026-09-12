Cruz Azul vence al América y sobrevive a una remontada de película en el Clásico Joven

Cruz Azul se quedó con un triunfo espectacular ante América al imponerse 4-3 en el Estadio Banorte, en un Clásico Joven que tuvo goles, emociones y un cierre dramático. La Máquina llegó a tener una ventaja amplia, pero terminó sufriendo ante la reacción de las Águilas.

El conjunto dirigido por Joel Huiqui comenzó el encuentro con mayor claridad y encontró espacios para hacer daño. América intentó responder con la velocidad de Brian, aunque la defensa cementera consiguió contener buena parte de sus avances.

La recompensa para Cruz Azul llegó con Erik Lira, quien recibió una pelota dentro del área y sacó un potente disparo que dejó sin posibilidades a Cota. El gol encendió a la afición celeste y marcó el rumbo de un primer tiempo dominado por La Máquina.

Antes del descanso apareció nuevamente el conjunto cementero. José Paradela recibió la pelota después de una jugada de tiro de esquina y conectó un zurdazo que terminó dentro de la portería americanista. El marcador comenzaba a reflejar la superioridad de Cruz Azul.

Las cosas pudieron ponerse todavía más complicadas para las Águilas. Juárez cometió una falta sobre Paradela dentro del área, pero Cota apareció para detener el penal ejecutado por Ibáñez. Poco después, Chiquete aprovechó otro tiro de esquina y empujó el balón para colocar el 3-0.

El dominio de La Máquina incluso provocó tensión entre los futbolistas y un conato de bronca que terminó con las bancas involucradas. El primer tiempo cerró con Cruz Azul completamente encendido y con América contra las cuerdas.

América reacciona y revive el Clásico Joven

Para la segunda mitad, André Jardine realizó ajustes con el ingreso de Zendejas e Ícaro, buscando cambiar el rumbo del partido. América adelantó líneas y comenzó a generar mayores oportunidades frente al arco de Mier.

Después de un cabezazo que terminó en el travesaño, Brian Rodríguez apareció con una gran ejecución de tiro libre. El atacante americanista colocó el balón en el ángulo con un disparo que Mier no pudo alcanzar y recortó distancias.

El gol cambió por completo el ambiente del encuentro. América recuperó confianza, mientras Cruz Azul comenzó a sufrir ante la presión de su rival. Las Águilas buscaban un segundo tanto que las metiera de lleno en la pelea.

Sin embargo, La Máquina volvió a golpear en el momento indicado. Lira envió un balón al espacio y el Toro consiguió superar a Reyes. El delantero se quitó de encima la salida de Cota y definió con un disparo raso para poner el 4-1.

Parecía que el partido estaba definido, pero Cruz Azul no consiguió administrar la ventaja. La relajación y algunas oportunidades desperdiciadas permitieron que América volviera a acercarse en los minutos finales.

América mete presión hasta el último minuto

Perea y Borja aprovecharon los espacios y consiguieron marcar para reducir todavía más la diferencia. El marcador pasó de un cómodo 4-1 a un peligroso 4-3, con las Águilas lanzadas en busca del empate.

El cierre se convirtió en un auténtico drama para Cruz Azul. Los cementeros tuvieron que resistir los últimos ataques del conjunto azulcrema, mientras la tensión aumentaba tanto en la cancha como en las tribunas.

Finalmente, La Máquina consiguió mantener la ventaja y aseguró una victoria 4-3 en uno de los Clásicos Jóvenes más intensos de la temporada. El resultado le permite celebrar un triunfo de gran peso, aunque también deja una advertencia para Joel Huiqui: tener el partido controlado no basta si el equipo permite que el rival vuelva a meterse en la pelea.

Ahora Cruz Azul tendrá como siguiente compromiso el Campeones Cup frente al Inter de Miami, mientras América deberá prepararse para el Clásico Nacional, en un nuevo desafío para el conjunto dirigido por Almada.