Cazzu festeja los 3 años de Inti con una fiesta en Argentina; ¿Nodal estuvo presente?

El tercer cumpleaños de Inti, hija de Cazzu y Christian Nodal, ya comenzó a generar conversación en redes sociales luego de que algunas personas cercanas a la cantante compartieran imágenes y videos de la celebración privada que se realizó este fin de semana en Argentina.

La pequeña nació el 14 de septiembre de 2023, fruto de la relación que mantuvieron Cazzu y Christian Nodal. Aunque la pareja terminó su relación meses después, ambos han mantenido a su hija alejada de la exposición pública y, en esta ocasión, el festejo también se realizó de manera bastante reservada.

La celebración habría tenido lugar en el patio de la casa de Cazzu, en Argentina, donde la cantante actualmente reside con Inti. Entre las personas que estuvieron presentes se encontraban algunas amigas y figuras cercanas a la artista, entre ellas La Joaqui y DJ Mami, quienes mostraron algunos momentos de la reunión mediante sus historias de Instagram.

Aunque todavía no se conoce oficialmente la temática de la fiesta, en redes sociales comenzó a circular la versión de que el festejo pudo estar inspirado en Mulán, uno de los personajes de Disney. Sin embargo, hasta ahora no existen imágenes suficientes para confirmar que esa haya sido realmente la decoración elegida para celebrar a Inti.

Uno de los detalles que más llamó la atención fue la carnita asada preparada durante la celebración. En las publicaciones compartidas por las amigas de Cazzu aparece DJ Mami junto al asador, mientras se encargaba de la preparación de brochetas de carne para los invitados.

El atuendo de DJ Mami también alimentó las especulaciones sobre la posible temática de Mulán, debido al estilo asiático que lució durante el festejo. En algunas imágenes incluso se alcanza a observar parte de la decoración colocada en el espacio donde se llevó a cabo la celebración.

Hasta el momento, Cazzu no ha publicado fotografías ni videos propios de la fiesta de Inti, aunque se espera que pueda compartir algunos recuerdos del cumpleaños, como ocurrió durante las celebraciones de los dos años anteriores de su hija.

Otra de las grandes incógnitas es la presencia de Christian Nodal. El cantante no ha publicado ninguna fotografía, video o mensaje que permita confirmar que asistió al cumpleaños de Inti, por lo que hasta ahora no existe información oficial sobre su participación en el festejo.

Entre las personas que sí aparecen relacionadas con la celebración se encuentra Ignacio Colombara, bailarín de Cazzu y quien mantiene una relación sentimental con la cantante. Su presencia fue identificada a partir de las imágenes que comenzaron a circular después del festejo.

Por ahora, la celebración de Inti permanece en gran medida en privado y son las publicaciones de los invitados las que han permitido conocer algunos detalles. La expectativa está puesta en si Cazzu finalmente mostrará más fotografías de la fiesta y si Nodal dará alguna señal sobre su posible asistencia.