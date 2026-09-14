ONU alerta que avance acelerado de la IA pone en riesgo derechos humanos y servicios esenciales

El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, advirtió que el acelerado desarrollo de la inteligencia artificial (IA) representa riesgos crecientes para derechos fundamentales como la vida, la alimentación, la privacidad, la salud y la seguridad.

En un comunicado, el funcionario señaló que la carrera por desarrollar sistemas de IA cada vez más potentes podría generar consecuencias que alcancen distintos ámbitos de la vida cotidiana, desde servicios públicos hasta instituciones democráticas.

Türk hizo énfasis en los riesgos asociados con la llamada IA agéntica, capaz de ejecutar tareas y tomar decisiones con mayor autonomía que los sistemas convencionales.

¿Qué riesgos advierte la ONU por el avance de la inteligencia artificial?

El alto comisionado explicó que fallos en sistemas de IA con mayor capacidad de decisión podrían afectar servicios esenciales, comunicaciones e infraestructura crítica.

Entre los escenarios señalados mencionó la posibilidad de interrupciones que dejen a poblaciones sin acceso a agua, calefacción o servicios financieros.

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También alertó sobre posibles afectaciones a instituciones democráticas y a sistemas que dependen de redes digitales y automatizadas.

Türk sostuvo que estos riesgos no deben analizarse únicamente desde una perspectiva tecnológica, sino también desde sus posibles efectos sobre los derechos humanos.

ONU advierte impacto de la IA en conflictos armados

El funcionario aseguró además que la inteligencia artificial ya influye en el ritmo y alcance de las guerras.

De acuerdo con su planteamiento, el uso creciente de estas tecnologías puede reducir salvaguardias relacionadas con el empleo de armamento de gran capacidad destructiva.

La advertencia se produce en medio de llamados de figuras del sector tecnológico para reducir el ritmo de desarrollo de los modelos más avanzados ante la posibilidad de perder control sobre algunos sistemas.

Türk pide reglas internacionales para gobernar la IA

El alto comisionado llamó a Estados y empresas a coordinarse mediante foros multilaterales para establecer reglas sobre el desarrollo y uso de la inteligencia artificial.

Planteó que la gobernanza de esta tecnología debe basarse en el derecho internacional y los derechos humanos.

We are at a watershed moment for AI. The calls by three leading tech companies to slow AI development should set all alarm bells ringing.



My call to governments and tech companies: https://t.co/1DEfQaaFFS pic.twitter.com/1JjVhv7hnO — Volker Türk (@volker_turk) September 14, 2026

Türk sostuvo que ningún país puede regular por sí solo una tecnología con alcance global y advirtió que tampoco deberían ser únicamente las empresas quienes determinen qué riesgos son aceptables.

La ONU insiste así en la necesidad de construir mecanismos internacionales que permitan aprovechar los avances tecnológicos sin comprometer derechos fundamentales ni servicios esenciales.

IO