Retrasan audiencia de amparo contra el proyecto Las Dunas en Chuburná; Ayuntamiento de Progreso aún debe ser notificado

La audiencia incidental del juicio de amparo promovido contra el proyecto inmobiliario Las Dunas fue reprogramada para el próximo martes 29 de septiembre, debido a que todavía no consta en el expediente la notificación al Director de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Progreso.

El Juzgado Primero de Distrito en Yucatán fijó la diligencia para las 9:45 horas de ese día.

De acuerdo con la información difundida por la colectiva Salvemos las Dunas, la constancia de notificación es necesaria para que la autoridad municipal pueda rendir el informe previo requerido dentro del procedimiento.

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La audiencia forma parte del juicio de amparo impulsado contra el desarrollo proyectado en la zona de dunas de Chuburná. La organización señaló que permanecerá atenta a la actuación del Ayuntamiento de Progreso una vez que quede formalmente notificado y pidió que la información solicitada por el tribunal sea entregada con transparencia.

También solicitó al Poder Judicial de la Federación agilizar los mecanismos de notificación para evitar nuevas demoras en el trámite del expediente.

La colectiva consideró que, tratándose de un asunto ambiental, el procedimiento debe avanzar con rapidez para definir las medidas relacionadas con la protección de la zona costera. La defensa legal es acompañada por Kanan Derechos Humanos, mientras los promoventes mantienen acciones de vigilancia en las dunas de Chuburná.

Hasta ahora, el diferimiento responde a una cuestión procesal relacionada con la notificación pendiente al funcionario municipal y no implica, por sí mismo, una resolución sobre el fondo del amparo ni sobre la viabilidad del proyecto inmobiliario.

Suspensión Provisional

El juez federal concedió inicialmente una suspensión provisional que frenó la ejecución de las licencias de construcción y de uso de suelo otorgadas por el Ayuntamiento de Progreso.

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Las organizaciones comunitarias argumentan violaciones a sus derechos humanos ambientales y, de manera destacada, al derecho de participación pública. Sostienen que el Ayuntamiento debió consultar a la comunidad de Chuburná Puerto antes de dar luz verde al megaproyecto turistico de 14 torres.

La audiencia que definiría si esta medida se convierte en una suspensión definitiva (para congelar los permisos durante el tiempo que dure el juicio) estaba prevista para el pasado jueves 10.

Sin embargo, se reprogramó para el próximo 29 de septiembre debido a que, como ya se mencionó, faltaba una constancia de notificación oficial a las autoridades de Desarrollo Urbano del municipio de Progreso.