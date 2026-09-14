Suman 11 casos de violencia contra alumnos de la Normal Rural de Hecelchakán

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche (Codhecam) ha atendido 11 casos relacionados con presuntos actos de violencia, vejaciones y malos tratos contra estudiantes de la Normal Rural de Hecelchakán; los primeros reportes surgieron durante el curso de inducción previo al inicio de clases.

Durante la última semana, la Codhecam recibió tres nuevas quejas relacionadas con hechos similares, pero que ya corresponden al periodo de clases. Ante estos casos, el organismo emitió medidas cautelares dirigidas a la Secretaría de Educación para proteger a las personas involucradas mientras continúa la investigación.

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Además de las acciones de conciliación, la Comisión dio vista de los hechos a la Fiscalía General del Estado (FGE) ante la posible existencia de conductas constitutivas de delito. Ya que, que, aunque las personas señaladas como responsables eran particulares, la autoridad educativa debía intervenir para proteger los derechos de los estudiantes.

La presidenta de la (Codhecam), Ligia Rodríguez Mejía explicó que la Comisión acompañó a estudiantes que buscaban ingresar a la institución y a otros que ya habían sido admitidos, los casos atendidos correspondieron a situaciones registradas durante el curso de inducción, de los cuales ocho fueron resueltos mediante mecanismos de conciliación con la autoridad educativa.

La ombudsperson estatal señaló que en esos casos se informó a la autoridad sobre las afectaciones denunciadas y se logró el reconocimiento de algunas de las problemáticas expuestas. Como parte de los acuerdos, se otorgaron medidas de reparación a las personas afectadas y se garantizó su derecho de inscripción en la institución.

Indicó que algunos estudiantes incluso recibieron una admisión por una vía externa, con el propó- sito de evitar posibles represalias dentro de la escuela, las denuncias señalaban actos de humillación, vejaciones y violencia que, según los testimonios recibidos, tenían como fi nalidad desalentar a los jóvenes para que desistieran de su

ingreso a la Normal Rural.

Rodríguez Mejía aclaró que las conductas señaladas no fueron ejecutadas por autoridades educativas, sino por integrantes del comité estudiantil de la propia Normal Rural. Sin embargo, precisó que la Secretaría de Educación tiene la responsabilidad de garantizar condiciones de seguridad para quienes se encuentran dentro de una institución educativa.

La presidenta de la Comisión señaló que no es posible revelar detalles de los tres expedientes recientes debido a que las investigaciones permanecen abiertas. No

obstante, confi rmó que las nuevas denuncias guardan similitudes con los casos atendidos durante el curso de inducción y que las autoridades ya atienden las medidas cautelares emitidas.

Rodríguez Mejía destacó que la intervención de la Comisión se ha desarrollado en dos momentos. El primero ocurrió antes del inicio de las clases, durante el curso de inducción, etapa en la que ocho fueron solucionados mediante conciliación; el segundo corresponde a las tres quejas más recientes, que permanecen bajo investigación.