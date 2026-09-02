Brendan Fraser ayuda a un fan a tomarse una selfie y el momento conmueve al internet | VIDEO

El oscarizado actor Brendan Fraser volvió a ganarse el cariño del público tras la difusión de un video viral en el que se le observa auxiliando a un seguidor que tenía dificultades tecnológicas para tomarse una selfie. El momento quedó captado en video y rápidamente se ganó el cariño de los usuarios.

El momento tuvo lugar durante una alfombra roja de su más reciente proyecto, espacio en donde el intérprete sorprendió a los presentes y usuarios de internet al mostrar su lado más humano tomándose unos minutos para ayudar a un fanatico a tomarse una fotografía al lado de él.

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Así fue el momento en donde Brendan Fraser ayudó a un fan

Durante la alfombra roja de su película más reciente, ‘Pressure’, donde el intérprete dedicó varios minutos a guiar paso a paso al admirador frente a la cámara. En lugar de retirarse o apresurar el momento, Brendan Fraser tomó el dispositivo en sus manos y le explicó amablemente al hombre cómo operar las funciones de la cámara.

Tras mostrarle los botones necesarios y hacia dónde dirigir la mirada, Fraser posó para varias capturas y le enseñó el resultado final, culminando el gesto con una cálida sonrisa que dejó ver la complicidad entre ambos. Este momento fue captado en video y rápidamente se difundió en redes sociales.

🚨 “EL TIPO ES LITERALMENTE UN TIPAZO” Brendan Fraser se tomó el tiempo para enseñarle a un fan cómo usar su celular para tomarse una selfie. pic.twitter.com/ryWW8SVAxw — Enséñame de Ciencia (@EnsedeCiencia) September 2, 2026

La escena acumuló rápidamente millones de reproducciones en plataformas como TikTok e X, desencadenando una ola de comentarios que celebran la paciencia y humildad del actor. Diversos usuarios destacaron que este tipo de acciones reafirman la cercanía de Fraser con su audiencia y consolidándose como una de las figuras más queridas.

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