Cámaras del C5 captan presunto robo de luminaria solar en Campeche; detienen a dos hombres

Dos personas fueron detenidas en la ciudad de San Francisco de Campeche, luego de ser presuntamente sorprendidas retirando una luminaria LED con panel solar instalada sobre la avenida Cuauhtémoc.

Noticia Destacada Sujetos en motocicletas asesinan a balazos a un hombre en Jardines de la Fregada, Campeche

De acuerdo con la información disponible, personal del C5 detectó mediante las cámaras de videovigilancia a dos hombres que presuntamente retiraban la luminaria sobre la avenida Cuauhtémoc, entre las calles 16 y 102, por lo que se dio aviso a elementos de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana, SPSC, que realizaban recorridos en la zona.

Tras el reporte, los policías se trasladaron al lugar y, con apoyo del seguimiento de las cámaras, ubicaron a dos personas sobre la calle 104 por 107, en la colonia Bellavista. Durante la intervención fue localizada una luminaria LED de panel solar con estructura metálica.

Los dos hombres fueron detenidos y trasladados, junto con el objeto asegurado, a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, donde quedaron a disposición del Ministerio Público para determinar su situación jurídica.

Hasta el momento no se ha informado el valor de la luminaria ni si existen otros artículos similares sustraídos en la zona. Las autoridades tampoco precisaron si los detenidos estarían relacionados con otros hechos de este tipo, por lo que será la investigación ministerial la que determine su posible responsabilidad.