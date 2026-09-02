Buscan veterinarios para detectar tuberculosis bovina en Palizada: ofrecen 60 pesos por prueba

La Secretaría de Desarrollo Agropecuario (SDA) abrió una convocatoria dirigida a Médicos Veterinarios Zootecnistas Responsables Autorizados (MVRA), interesados en participar en el barrido para la detección de tuberculosis bovina en el municipio de Palizada, Campeche.

Noticia Destacada Becas reducen 41% la deserción escolar en el Cecytec de Campeche

Los profesionistas seleccionados participarán en las actividades de Constatación Progresiva de Hatos, mediante la realización de pruebas a bovinos como parte de las acciones sanitarias encaminadas a detectar la presencia de la enfermedad y avanzar en el control de la tuberculosis en el ganado.

De acuerdo con la convocatoria difundida por la dependencia estatal, por cada prueba de tuberculosis bovina se contempla un pago de 60 pesos. La recepción de solicitudes comenzó el pasado 31 de agosto y permanecerá disponible hasta el 8 de septiembre, por lo que los veterinarios interesados todavía cuentan con algunos días para presentar su documentación.

¿Qué requisitos deben cumplir los veterinarios?

Entre los principales requisitos se encuentra ser Médico Veterinario Responsable Autorizado por el Senasica, contar con autorización vigente, título y cédula profesional, no presentar adeudos de documentación oficial y cumplir con las condiciones establecidas en la convocatoria.

Los aspirantes deberán entregar, entre otros documentos, constancia vigente como MVRA emitida por el Senasica, currículum actualizado, título y cédula profesional, acta de nacimiento, CURP, INE, constancia de situación fiscal y opinión positiva de cumplimiento de obligaciones fiscales.

También se solicita estado de cuenta bancario y comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a tres meses, así como el oficio que indique el porcentaje de respuesta a la prueba de intradermorreacción de pliegue caudal.

La dependencia estatal pagará 60 pesos por cada prueba de tuberculina realizada en el ganado. / Especial

¿Cuándo comenzará el barrido de tuberculosis bovina?

Una vez concluida la recepción de solicitudes, las entrevistas a los aspirantes se realizarán el 14 de septiembre, mientras que los resultados serán publicados el día 18.

Los veterinarios seleccionados comenzarán las actividades de barrido en Palizada a partir del 1 de octubre de 2026, según el calendario establecido en la convocatoria.

Los interesados pueden solicitar mayor información ante la Dirección General de Sanidad de la SDA, ubicada en la calle Ricardo Castillo Oliver, lote 12, Sector Fundadores Ah Kim Pech, en San Francisco de Campeche.

¿Por qué se realiza el barrido en Palizada?

Las acciones forman parte de la estrategia sanitaria contra la tuberculosis bovina, causada por Mycobacterium bovis, y tienen como objetivo conocer y reducir la prevalencia de la enfermedad en los hatos ganaderos.

Palizada tiene particular relevancia dentro de esta estrategia. Documentación oficial del Gobierno de Campeche señala que el estado está dividido en dos zonas respecto a esta enfermedad: una comprende 12 municipios, mientras que la otra está integrada únicamente por Palizada. Documentos oficiales reportaron para este último una prevalencia en hatos de 1.10 por ciento, mientras que para el resto de Campeche se señalaba una prevalencia de 0.09 por ciento.

Noticia Destacada La Federación inyecta más de mil 238 millones de pesos al campo de Campeche

La estrategia también responde a recomendaciones realizadas por el Servicio de Inspección Sanitaria de Animales y Plantas del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (APHIS-USDA), encaminadas a fortalecer el estatus zoosanitario de la ganadería campechana y facilitar la movilización y comercialización del ganado.

La normativa federal establece que las pruebas de tuberculina utilizadas en la campaña pueden ser aplicadas por médicos oficiales o Médicos Veterinarios Responsables Autorizados.

JGH