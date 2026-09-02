Beca Juventudes Renacimiento en Yucatán: Requisitos para recibir los 3 mil pesos bimestrales

Este mes de septiembre iniciará el registro para estudiantes universitarios de nuevo ingreso a la Beca Juventudes Renacimiento, a través de la cual, los beneficiarios recibirán $3,000.00 pesos bimestrales.

La secretaria de Bienestar en Yucatán, Estefanía Baeza, dio a conocer que en los próximos días iniciará el registro de nuevo universitarios a la beca que entrega el Gobierno del Estado.

Afirmó que esta beca se entrega durante cinco bimestres del año, exceptuando periodo vacacional de julio y agosto, en beneficio de los estudiantes universitarios de la entidad.

¿Quiénes podrán solicitar la Beca Juventudes Renacimiento 2026-2027?

De acuerdo con las convocatorias previas, podrán participar estudiantes de universidades públicas del estado como:

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Universidad Autónoma de Yucatán (UADY)

Instituto Tecnológico de Mérida

Universidad Politécnica de Yucatán

Universidad Tecnológica Metropolitana

Universidad de las Artes de Yucatán

ENES Mérida

UPN Yucatán

Además, este año se integrarán los estudiantes de la Universidad Tecnológica del Mar en Progreso.

Requisitos para la Beca Juventudes Renacimiento

Entre los requisitos más importantes para ser uno de los beneficiarios de la Beca Juventudes Renacimiento destacan:

Ser estudiante regular en modalidad presencial.

No recibir otra beca estatal o federal para el mismo fin.

Comprobar situación económica vulnerable.

Haber estudiado en Yucatán al menos durante los últimos tres años.

En procesos anteriores, el trámite comenzó con una preinscripción en línea mediante la plataforma oficial del Gobierno de Yucatán, seguida de entrega de documentos en las universidades participantes. Los estudiantes debieron presentar:

Becarios de Juventudes Renacimiento tienen hasta el 15 de septiembre para actualizar su Kárdex.



El archivo debe estar escaneado en PDF y con información clara. Este trámite es necesario para continuar en el programa.



Plataforma: https://t.co/70ZAqMmbCW pic.twitter.com/PraAZPrBe4 — Avisos Bienestar (@avisosbienestar) August 25, 2026

CURP

Acta de nacimiento

Identificación oficial

Comprobante de domicilio

Constancia de estudios o kardex

Estudio socioeconómico

Carta compromiso y formatos oficiales.

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La convocatoria para el ciclo 2026-2027 será publicada en los canales oficiales del Gobierno de Yucatán y de la Secretaría de Bienestar estatal.

Además, universidades públicas suelen difundir las fechas de registro y recepción de documentos en sus redes sociales y páginas institucionales.

Las autoridades recomendaron a los estudiantes mantenerse atentos durante los próximos meses, ya que el registro suele abrirse por etapas y con fechas distintas para cada universidad participante.