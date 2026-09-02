Familia de Berenice Giles logra acuerdo reparatorio con empresas involucradas en caso AXE Ceremonia

La familia de Berenice Giles, fotógrafa que perdió la vida tras el colapso de una estructura durante la edición 2025 del AXE Ceremonia, logró un acuerdo reparatorio con la mayoría de las empresas señaladas en las investigaciones. Esto se hizo público en el marco de la audiencia inicial fijada para este 2 de septiembre de 2026, misma que fue aplazada.

De acuerdo con lo señalado, el convenio legal abarca la reparación del daño con firmas vinculadas al montaje y la organización del evento, entre las que destacan la productora principal del festival y las encargadas del armado e instalación de la decoración y la grúa siniestrada; sin embargo, la firma Operadora Eclectic quedó fuera del acuerdo y mantiene su causa en el proceso penal.

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¿Por qué la audiencia inicial ha sido aplazada?

La audiencia inicial programada para este 2 de septiembre de 2026 fue diferida debido a un recurso presentado a último momento por la defensa de una de las partes imputadas. Una de las personas imputadas en el proceso penal solicitó el trámite de asistencia consular durante la diligencia.

La representación legal de las familias de las víctimas del incidente en el festival calificó este recurso como una "táctica dilatoria" por parte de los acusados. Señalaron que, tras múltiples intentos previos para concretar la audiencia inicial, dicho requerimiento no se había presentado antes.

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Debido a la interrupción de la diligencia, el juez de control determinó suspender la sesión para permitir el desahogo del trámite consular requerido. La nueva fecha exacta en la que se reanudará la audiencia inicial será el próximo 14 de octubre.

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