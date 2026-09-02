Parque Urbano a la Mujer en Playa del Carmen se encuentra en total abandono

En abandono se encuentra el “Parque Urbano a la Mujer” en la colonia ejidal de Playa del Carmen, no solo lleno de basura, sino que es refugio de indigentes y de adictos al consumo de drogas, ha dejado de ser un espacio de entretenimiento para los niños y adultos, así comentaron los vecinos luego de un recorrido: Juan Mendoza, Sandra Tún, Joaquín Sandoval, María Godínez y Lucía Rodríguez.

El parque urbano está ubicado sobre la avenida 135 y 130 Sur entre calle 16 en la colonia Ejidal, cuenta con juegos infantiles, pero en el estado actual es guarida de indigentes y mucha gente lleva a sus perros a defecar en el área, no ya salimos con nuestros hijos porque no es seguro, comentó Sandra Tun, vecina de la zona.

Cabe mencionar que un pequeño cuarto construido de material que era utilizado de bodega para el personal de servicios públicos municipales, lo han convertido en basurero y dormitorio de indigentes.

“Por las tardes no hay confianza de que nuestros niños juegan en este parque porque está muy contaminado de heces fecales de perros, aunado a la presencia de jóvenes que se drogan y no hay vigilancia”, agregó.

Por su parte el ciudadano Juan Mendoza opinó que ahora es un parque de drogadictos, dejó de ser el parque a la mujer, es claro ejemplo del abandono, no es de interés de las autoridades porque no genera impuestos.

Noticia Destacada Arturo Arjona Vélez, sin experiencia de Gobierno y perfilado por el PRI rumbo al 2027 en Playa del Carmen

“Caminar por las noches en este parque es peligroso, recordó que antes había gente de servicios públicos municipales permanentes que se encargaban de mantener limpio las instalaciones, pero en los últimos años lo abandonaron”, denunció el ciudadano Joaquín Sandoval.

“Los parques son espacios recreativos ideales para las familias que ofrecen un entorno seguro y agradable donde puedan disfrutar de actividades al aire libre, relajarse y socializar, su objetivo es brindar un entorno salubre y atractivo para que los vecinos puedan convivir, sin embargo, este parque ofrece un escenario grotesco, es lamentable que esto esté pasando”, opinó María Godínez, vecina de la zona.

Por su parte, Lucía Rodríguez relató que una tarde salió al parque para que sus niños jugaran un rato al aire libre, pero que en pocos minutos se le acercó un sujeto con pestilencia a tabaco, empezó a molestarla y hostigarla con palabras obscenas, eso la obligó a retirarse.

“Es lamentable que nuestro parque este abandonado, sobre todo utilizado como madriguera de gente adicta a las drogas, por ello, pedimos la intervención de las autoridades municipales para recuperar este espacio, para que los vecinos puedan disfrutarlo”, comentó.