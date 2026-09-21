Camilo Séptimo pospone todas sus fechas de 2026: ¿qué pasará con los boletos?

Los escenarios tendrán que esperar para los seguidores de Camilo Séptimo. La banda mexicana decidió suspender las presentaciones que todavía tenía programadas para lo que resta de 2026 y anunció que buscará trasladar la mayoría de esos conciertos al próximo año.

El anuncio se realizó este 21 de septiembre, después de que el grupo ya había comunicado la suspensión de algunas fechas de su gira. Ahora, la medida se extendió al resto de los eventos contemplados para este año debido al proceso de reorganización que atraviesa la agrupación.

De acuerdo con Camilo Séptimo, la intención es recuperar la mayor parte de las presentaciones durante 2027. La banda señaló que dará a conocer las novedades conforme avance la planeación y se confirmen las nuevas fechas.

La suspensión contempla tanto los conciertos propios del grupo como las participaciones que ya estaban confirmadas dentro de distintos festivales. Por ahora, la agrupación no ha presentado un nuevo calendario para cada uno de estos eventos.

Los seguidores deberán esperar nuevos anuncios para conocer cuándo se realizarán las presentaciones pendientes. La banda todavía no especifica las nuevas fechas de 2027, por lo que la información se actualizará conforme avance el proceso de reorganización.

¿Por qué Camilo Séptimo suspendió sus conciertos?

La decisión ocurre después de la muerte de Jonathan Meléndez, tecladista fundador de Camilo Séptimo, quien fue asesinado el pasado 1 de septiembre en su departamento de Atizapán de Zaragoza, Estado de México.

Después de este hecho, la agrupación había explicado que necesitaba tomarse un tiempo para definir sus siguientes pasos. Con la suspensión de todas las fechas restantes de 2026, el grupo continuará con este proceso durante los próximos meses.

¿Qué pasará con los boletos de Camilo Séptimo?

Los boletos que fueron adquiridos para las presentaciones previstas en 2026 conservarán su validez para las fechas que sean reprogramadas durante 2027.

En caso de que algún asistente prefiera solicitar un reembolso, deberá realizar el trámite directamente con la empresa boletera mediante la cual compró sus entradas, ya que esa plataforma será la encargada de gestionar la devolución.

Camilo Séptimo continuará con su música

Aunque la agrupación decidió detener temporalmente sus presentaciones, Camilo Séptimo aclaró que esta pausa no representa el final de su proyecto musical. El grupo aseguró que continuará creando música y mantendrá el vínculo con sus seguidores mientras honra la memoria de Jonathan Meléndez.

Por ahora, la banda mantendrá en pausa las presentaciones restantes de 2026 y trabajará en la reorganización de su agenda. Los fans deberán permanecer atentos a los próximos comunicados para conocer las fechas que finalmente serán trasladadas a 2027.