Siboldi habla de Tatiana Flores y cuenta su versión del polémico caso en Tigres

Más de dos años después de la controversia, Robert Dante Siboldi decidió contar su versión sobre el rumor que lo vinculó con Tatiana Flores durante los últimos días de su etapa como entrenador de Tigres. El uruguayo negó que hubiera existido alguna relación con la futbolista y aseguró que aquella versión buscaba perjudicarlo.

Durante una entrevista en el podcast Historias de Vida... y de la Cancha, el exdirector técnico explicó que la directiva de Tigres ya contemplaba la llegada de Veljko Paunovic y enfrentaba el desafío de concretar el cambio sin provocar una reacción negativa entre los aficionados.

Según el relato de Siboldi, primero surgieron señalamientos contra su auxiliar Miguel de Jesús Fuentes, a quien acusaron de haber proporcionado información táctica a Monterrey antes de la eliminación de los felinos en los cuartos de final del Clausura 2024. Tanto Fuentes como el entrenador rechazaron esas acusaciones.

El técnico sostuvo que, después de esa situación, habría surgido una segunda estrategia para afectar su imagen pública, esta vez mediante un rumor que lo relacionaba con una jugadora de Tigres Femenil. Siboldi afirmó que la versión era falsa y que nunca tuvo algún vínculo con Tatiana Flores.

“Nunca hubo nada”, sostuvo el entrenador al recordar la polémica y cuestionar la versión que, de acuerdo con su relato, se difundió en medio de su salida de Tigres.

Siboldi asegura que hubo un supuesto “plan B”

El entrenador uruguayo señaló que el rumor sobre Tatiana Flores habría formado parte de lo que describió como un “plan B” para desprestigiarlo. De acuerdo con su versión, la controversia apareció después de que otros señalamientos no prosperaran.

Siboldi también cuestionó la respuesta de la institución y consideró que Tigres debió salir públicamente en defensa de la futbolista, debido a los ataques que recibió a raíz de la información que comenzó a circular.

Tatiana Flores negó el rumor en 2024

La controversia también alcanzó directamente a Tatiana Flores, cuyo nombre comenzó a aparecer en publicaciones y comentarios de redes sociales poco después de la salida de Siboldi.

La futbolista rechazó entonces las versiones que circulaban sobre ella y denunció los ataques que recibió en internet. Ante la situación, la Liga MX Femenil manifestó su respaldo a Flores y llamó a combatir el ciberacoso y la difusión de información falsa.

Ahora, con el paso de más de dos años, Robert Dante Siboldi retomó públicamente el episodio para negar nuevamente cualquier relación con Tatiana Flores y explicar cómo, según su versión, aquel rumor estuvo relacionado con las circunstancias que rodearon su salida de Tigres.