NASA advierte que el sargazo en el Caribe mexicano es "preocupante"

El problema del sargazo sigue al alza en todo el Caribe, y esta zona en territorio mexicano se ha visto muy afectada por el alga que cada vez prolifera más en las playas de Quintana Roo, principalmente. Esto ha impactado la economía y el turismo en la Península de Yucatán.

El Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum, así como el de Quintana Roo encabezado por la Gobernadora Mara Lezama, han emprendido acciones para combatir el sargazo y revertir el impacto negativo que ha sufrido el Caribe Mexicano por esta alga que cubre por kilómetros el paisaje de destinos turísticos que han visto cómo disminuyen los visitantes.

Incluso la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA por sus siglas en inglés) realizó un estudio del sargazo e impacto en las zonas afectadas, por lo que advierte que el máximo histórico que ha alcanzado es preocupante.

Incluso en las conferencias matutinas de la Presidenta Claudia Sheinbaum se ha abordado el tema y la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena, ha explicado lo que sucede con el sargazo, sus consecuencias, acciones emprendidas con la Secretaría de Marina.

Por su parte, la NASA publicó un artículo sobre el sargazo y destaca que, en las últimas décadas ha modificado los sitios en donde se acumula, siendo principalmente el océano Atlántico el más afectado y todos los países del Caribe están viviendo las consecuencias.

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Esos movimientos son una tendencia que se ha visto desde 2011 y actualmente, en junio de 2026, el alga registró su mayor nivel de concentración anual en una zona conocida como “cinturón de sargazo del Atlántico”.

Esta acumulación se extiende de forma continua desde las costas de África occidental hasta el Golfo de México, manteniendo una anchura constante desde el Atlántico tropical occidental hacia el oeste, así lo explicó el oceanógrafo Chuanmin Hu.

"El cinturón es un fenómeno que ocurre a escala de la cuenca oceánica y que puede tener efectos devastadores a escala local en todo el Caribe y el golfo, y las observaciones satelitales son el único método que permite captar ambas escalas a diario”, explicó Brian Barnes, científico marino del Laboratorio de Oceanografía Óptica de USF.

De acuerdo con la información difundida por la NASA, la acumulación de sargazo registrada en junio de 2026, se convirtió en la segunda mayor cantidad en toda la historia de mediciones por satélites, relegando a la que se dio en 2025, atrás.

Las mediciones satelitales permitieron estimar el peso total del sargazo mediante el análisis de la luz solar que refleja. La información ayuda a las comunidades a conocer la cantidad de la alga presente, y así prepararse para las acumulaciones que podrían llegar más adelante. Cifras registradas junio de 2026:

-Caribe oriental: 9 millones de toneladas métricas

-Caribe occidental: 3.6 millones de toneladas métricas

-Golfo de México: 5 millones de toneladas métricas, casi el doble que en 2025

"Desde la aparición inicial del gran cinturón de sargazo del Atlántico en 2011, la cantidad total de sargazo en este océano ha aumentado considerablemente, más que duplicando cada cinco años", agregó el científico.

El calentamiento de los océanos y el aumento de los nutrientes en estos han provocado que cada vez haya más sargazo, esto ya lo habían expuesto y explicado las autoridades mexicanas semanas atrás en una Mañanera de la Presidenta.