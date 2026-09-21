Flores amarillas el 21 de septiembre: este es el origen de la tradición de Floricienta

Cada 21 de septiembre, las calles de Argentina se llenan de flores amarillas, un detalle que se convirtió en una tradición asociada con la llegada de la primavera. Aunque actualmente el gesto se relaciona con el amor y los buenos deseos, su origen está ligado a una popular producción juvenil.

La costumbre tomó fuerza a través de las redes sociales, especialmente entre las nuevas generaciones, que retomaron una referencia de la serie argentina Floricienta. La historia y una de sus canciones más recordadas ayudaron a convertir el regalo de estas flores en un fenómeno popular.

¿Por qué se regalan flores amarillas el 21 de septiembre?

La explicación se encuentra en “Flores amarillas”, una canción de Floricienta, producción creada por Cris Morena y estrenada en 2004. En la historia, la protagonista sueña desde pequeña con recibir este tipo de flores como una muestra de amor.

La canción alcanzó gran popularidad entre los seguidores de la serie y, con el paso del tiempo, su significado trascendió la pantalla. Las flores amarillas comenzaron a relacionarse con el Día de la Primavera, que se celebra el 21 de septiembre en Argentina.

Aunque no existe una fecha oficial que establezca el origen de esta celebración, la tradición se extendió principalmente mediante TikTok y otras redes sociales. Cada año, miles de usuarios publican fotografías y videos de ramos amarillos que reciben o entregan durante esta jornada.

El significado de las flores amarillas

Además de su vínculo con Floricienta, el color amarillo suele asociarse con conceptos como la paz, armonía y prosperidad. Por ello, regalar flores de este tono puede representar afecto, alegría y buenos deseos hacia otra persona.

La producción de Cris Morena convirtió las flores en un elemento recurrente dentro de la historia de Florencia Santillán, personaje interpretado por Florencia Bertotti. La protagonista era una joven huérfana dedicada a la música que terminó trabajando como niñera de los hermanos Fritzenwalden.

La historia de Floricienta detrás de la tradición

En la primera temporada de Floricienta, las flores tuvieron un papel especial en la relación entre los personajes. En una de las escenas más recordadas, Franco, hermano de Federico Fritzenwalden, envía cientos de flores a Flor como parte de su intento por conquistarla.

La referencia cobró todavía más fuerza con la canción “Flores Amarillas”, uno de los temas más reconocidos de la segunda temporada. En el videoclip, ambientado en la década de 1950, Flor espera que Máximo Augusto Calderón de la Hoya, interpretado por Fabio Di Tomaso, le entregue finalmente las flores que tanto desea.

La serie mantuvo una importante presencia en la cultura popular y posteriormente tuvo una segunda temporada, en la que apareció el personaje de Máximo tras la salida de Federico, interpretado por Juan Gil Navarro. La historia terminó con Flor y Máximo como pareja y con una familia formada por sus hijos Federico, Andrés y Margarita.

De la televisión a TikTok

La tradición recuperó fuerza años después gracias a las plataformas digitales. En particular, TikTok permitió que la canción de Floricienta volviera a circular entre usuarios que comenzaron a utilizarla para mostrar los ramos que recibían durante el 21 de septiembre.

Así, una escena y una canción de una serie juvenil argentina terminaron vinculándose con una fecha que ya tenía un significado especial en el país. Actualmente, regalar flores amarillas cada 21 de septiembre combina la celebración de la primavera con una referencia nostálgica a Floricienta.