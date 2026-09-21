Lluvias provocan inundaciones en transitadas avenidas de Campeche; piden extremar precauciones

Las lluvias registradas este lunes en San Francisco de Campeche provocaron encharcamientos en diversas vialidades de la ciudad, por lo que la Policía pidió a los automovilistas extremar precauciones durante sus traslados.

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A través de un aviso, la corporación recomendó reducir la velocidad, mantener una distancia segura entre vehículos y atender las indicaciones del personal operativo. También pidió evitar las calles y avenidas donde se registre una acumulación considerable de agua.

El reporte meteorológico indicó que la interacción entre el Giro Monzónico Centroamericano y una vaguada sobre el Golfo de México generó lluvias, tormentas eléctricas y condiciones inestables en la península de Yucatán. Para Campeche se pronosticaron precipitaciones de entre 25 y 50 milímetros, con temperaturas máximas de 31 a 34 grados Celsius.

Pidieron a la ciudadanía evitar transitar por avenidas con acumulación considerable de agua.

Las autoridades advirtieron que las tormentas podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y turbonadas, por lo que recomendaron asegurar objetos que pudieran ser desplazados por el viento y resguardarse en lugares seguros durante los episodios de lluvia.

JGH