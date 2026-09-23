¿Por qué Carlos Rivera pausará su gira por un mes?

Carlos Rivera anunció una pausa en sus actividades profesionales después de revelar que enfrenta una lesión en las cuerdas vocales. El cantante explicó que sus médicos le recomendaron detener temporalmente sus presentaciones para evitar que el problema se agrave.

A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, el intérprete contó que desde hace algún tiempo enfrenta esta lesión vocal y que, pese a las medidas que tomó para continuar con sus compromisos, llegó a un punto en el que mantener el ritmo de trabajo podría provocarle un daño mayor.

Rivera explicó que ha intentado cuidar su voz mientras cumple con sus presentaciones, pero los especialistas que llevan su caso determinaron que necesita descansar. Por ello, deberá permanecer aproximadamente un mes sin realizar actividades que puedan retrasar su recuperación.

Como consecuencia de esta situación, el cantante confirmó el aplazamiento de conciertos que tenía programados en Bogotá, Medellín, El Salvador y Guatemala. Las nuevas fechas de las presentaciones serán anunciadas posteriormente.

El artista también reconoció que detrás de cada espectáculo existen planes, viajes e ilusión por parte de sus seguidores, por lo que aseguró que no habría tomado la decisión de suspender sus compromisos si no fuera realmente necesario. Su prioridad, explicó, es permitir que sus cuerdas vocales tengan el tiempo suficiente para recuperarse.

Hasta el momento, Carlos Rivera no proporcionó mayores detalles sobre el origen o la gravedad de su problema de salud. Lo que sí confirmó es que seguirá las indicaciones de sus médicos y que tiene previsto retomar sus actividades el próximo 23 de octubre.

El anuncio llega en un momento especialmente importante para la familia de Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez, ya que la pareja espera a su segundo hijo. La presentadora atraviesa actualmente su segundo embarazo.

La pareja reveló que tendrá una niña, a quien llamarán María. En agosto, Cynthia Rodríguez compartió que se encontraba en el quinto mes de gestación, por lo que el nacimiento de su hija podría ocurrir durante diciembre.

Mientras Cynthia continúa con el embarazo, Carlos Rivera deberá concentrarse en su recuperación y reducir temporalmente su actividad profesional. El cantante agradeció a sus seguidores por la comprensión y el apoyo ante la decisión de modificar su agenda.

Así, el intérprete enfrenta un periodo de reposo médico justo antes de convertirse nuevamente en padre, mientras prepara su regreso a los escenarios una vez que sus especialistas consideren que sus cuerdas vocales están recuperadas.