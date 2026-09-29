Huracán Polo se acerca a Sonora como categoría 1; dejará lluvias torrenciales y oleaje de hasta 5 metros

El Huracán Polo, ahora categoría 1 en la escala Saffir-Simpson, continúa su desplazamiento por el golfo de California y mantiene bajo vigilancia a Sonora, Sinaloa, Chihuahua y Baja California Sur por lluvias, vientos fuertes y oleaje elevado.

De acuerdo con el reporte de las 06:30 horas de este martes 29 de septiembre, el centro del ciclón se ubicó a 105 kilómetros al nor-noroeste de Loreto, Baja California Sur, y a 145 kilómetros al sur-suroeste de Guaymas, Sonora.

Polo presenta vientos máximos sostenidos de 120 kilómetros por hora, rachas de 150 km/h y desplazamiento hacia el noreste a 17 km/h.

El Servicio Meteorológico Nacional ya había advertido que para este martes se esperaban lluvias de intensas a torrenciales en Sonora, además de fuertes vientos y oleaje elevado en el golfo de California.

¿Dónde lloverá más por el huracán Polo?

El pronóstico indica lluvias torrenciales de 150 a 250 milímetros en zonas de la costa, sur y centro de Sonora.

También se esperan lluvias intensas, de 75 a 150 mm, en el norte de Sinaloa; muy fuertes, de 50 a 75 mm, en el centro de Baja California Sur y en regiones del norte y oeste de Chihuahua.

Noticia Destacada ¿A qué hora tocará tierra el Huracán Polo en Baja California Sur? Esto dice el último reporte del SMN

Las precipitaciones podrían provocar incremento en niveles de ríos y arroyos, deslaves, desbordamientos e inundaciones en zonas bajas, por lo que las autoridades mantienen llamados preventivos.

Polo dejará rachas de hasta 150 km/h en Sonora

Para el golfo de California y las costas del sur de Sonora se pronostican vientos sostenidos de 90 a 110 km/h, con rachas de entre 130 y 150 km/h.

El oleaje podría alcanzar entre 4 y 5 metros de altura en la misma región.

El SMN mantiene zonas de prevención por efectos de huracán en sectores de Baja California Sur y Sonora, además de áreas de vigilancia que se extienden hacia el norte de Sinaloa.

https://publish.x.com/?url=https://twitter.com/conagua_clima/status/2104923541816643761#

Tormenta Tropical Rachel también provoca lluvias intensas

En paralelo, la Tormenta Tropical Rachel se localizó a 425 kilómetros al suroeste de Lázaro Cárdenas, Michoacán, con vientos máximos sostenidos de 95 km/h y rachas de 110 km/h.

Rachel provocará lluvias torrenciales en la costa de Michoacán; intensas en zonas costeras de Guerrero y Oaxaca, y muy fuertes en Colima y Jalisco.

También se prevé oleaje de 5 a 6 metros en costas de Colima, Michoacán y Guerrero.

Las autoridades recomiendan seguir los avisos oficiales y extremar precauciones ante posibles inundaciones, deslaves y afectaciones por viento y oleaje.

IO