Localizan con vida a Eduardo Andrés, hombre reportado como desaparecido en Chetumal

Eduardo Andrés Ávila Valencia, de 32 años de edad, fue localizado con vida durante la madrugada de este martes en la ciudad de Chetumal, tras haber permanecido ausente cerca de un día, luego de que su familia solicitara apoyo a la ciudadanía y a las autoridades para dar con su paradero.

De acuerdo con los primeros reportes, el hombre fue hallado en las inmediaciones del basurero, un punto alejado de la zona donde se le vio por última vez. Al momento de ser encontrado, se encontraba sin camisa y descalzo, además de que presentaba lesiones visibles en la espalda.

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Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) acudieron al sitio y, tras una valoración preliminar de su estado físico, lo custodiaron y lo trasladaron al Hospital General de Chetumal, donde fue ingresado para recibir atención médica especializada.

Hasta el corte informativo, se reportó que su estado de salud es estable, lo que permitió descartar, por ahora, un riesgo inminente para su vida. El caso había generado preocupación entre familiares y conocidos de Eduardo Andrés, quienes difundieron su ficha de búsqueda para pedir información sobre su ubicación.

Según se dio a conocer, fue visto por última vez durante la mañana del lunes en la zona centro de la capital quintanarroense, específicamente cerca del cruce de la avenida Independencia con la avenida Othón P. Blanco.

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Hasta el momento, no se han informado detalles oficiales sobre las circunstancias en que el hombre llegó al lugar donde fue localizado ni sobre lo ocurrido durante las horas en que permaneció sin comunicarse con su familia.

Corresponde a la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo iniciar una indagatoria, así como recabar el testimonio del afectado, revisar cámaras de videovigilancia de la zona centro y reconstruir el trayecto que siguió desde el momento en que dejó de ser visto hasta su localización. Su declaración ministerial permitirá a las autoridades avanzar en el esclarecimiento del caso.