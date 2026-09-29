Salud reporta 149 millones de vacunas y 33 nuevos hospitales; consultas públicas superan 100 millones en 2026

El Gobierno de México presentó este martes 29 de septiembre un balance de los principales resultados del sector salud durante los primeros dos años de la administración de Claudia Sheinbaum, con avances en vacunación, infraestructura hospitalaria, consultas, cirugías, contratación de personal y entrega de medicamentos.

Durante la conferencia presidencial en Palacio Nacional, el secretario de Salud, David Kershenobich Stalnikowitz, señaló que la estrategia se ha concentrado en dos áreas: prevención de enfermedades y aumento de la capacidad de atención médica.

Entre los principales datos, informó que durante los últimos dos años se aplicaron 149 millones de dosis de vacunas y que en 2026 se alcanzará una cifra récord de alrededor de 88 millones. También destacó la vacunación contra influenza, virus del papiloma humano y virus sincicial respiratorio.

Gobierno reporta 33 nuevos hospitales y mil 535 camas

El subsecretario de Salud, Eduardo Clark García Dobarganes, informó que durante los primeros dos años fueron inaugurados o ampliados de forma significativa 33 hospitales, que representan mil 535 nuevas camas y una inversión cercana a 24 mil millones de pesos.

A estos proyectos se suman otros 45 hospitales en desarrollo y 75 en planeación, con la meta gubernamental de incorporar cerca de 9 mil camas nuevas durante la actual administración entre las diferentes instituciones públicas de salud.

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En materia de equipamiento, el reporte señaló una inversión de 15 mil 800 millones de pesos entre 2025 y 2026 para adquirir tecnología médica, entre ella tomógrafos, mastógrafos, aceleradores lineales y resonadores magnéticos.

También fueron rehabilitados, modernizados o puestos nuevamente en servicio 650 quirófanos: 122 pertenecen al ISSSTE, 235 al IMSS y 293 al IMSS-Bienestar. Además, se incorporaron 21 robots quirúrgicos.

#MañaneraDelPueblo. Entre 2025 y 2026 se han entregado más de 3 mil 182 millones de medicamentos e insumos de salud. En 2026 se entregaron 125 por ciento más piezas que en el año pasado, informa @EduardoClark . pic.twitter.com/hh3MBr0Wez — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) September 29, 2026

Consultas médicas y cirugías aumentan durante 2026

Salud reportó un crecimiento en la atención proporcionada por el sector público.

Entre enero y julio de 2026 se superaron los 101 millones de consultas de primer nivel, frente a 85 millones registradas durante el mismo periodo de 2024, lo que representa un incremento de 19%.

Las consultas de especialidad pasaron de 23.3 millones en 2024 a 31.7 millones en 2026, un crecimiento de 36 por ciento.

En el caso de las intervenciones quirúrgicas, las instituciones públicas realizaron cerca de 1.9 millones de cirugías, unas 350 mil más que dos años antes.

#MañaneraDelPueblo. Han aumentado las consultas de primer nivel en las tres instituciones de salud pública: más de 100 millones de consultas de primer nivel ente 2024 y 2026; las consultas de especialidad crecieron 36 por ciento; y las cirugías se incrementaron en 25 por ciento… pic.twitter.com/wy554vGmfB — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) September 29, 2026

Sector Salud reporta más de 3 mil millones de piezas de medicamentos

Clark informó que entre 2025 y 2026 se destinaron hasta 332 mil millones de pesos a medicamentos e insumos para la salud.

En ese periodo, las instituciones recibieron más de 3 mil 182 millones de piezas, correspondientes a medicamentos, material de curación, dispositivos, reactivos y pruebas.

Para tratamientos contra el cáncer se reportaron 21 millones de piezas de 221 tipos de medicamentos, destinadas a 155 centros de atención, con una inversión de 74 mil millones de pesos. De acuerdo con el informe, durante 2026 aumentó 133 por ciento la cantidad de medicamentos oncológicos recibidos respecto del mismo periodo de 2025.

IMSS aumenta cirugías y suma más de 32 mil trabajadores

El director del IMSS, Zoé Robledo, informó que la institución abrió seis nuevas unidades de medicina familiar, que en conjunto incorporaron 134 consultorios, además de servicios de prevención, odontología, salud mental, nutrición, laboratorio, farmacia y atención de urgencias.

Entre enero y julio de 2026, las cirugías del IMSS aumentaron 36 por ciento respecto de 2024, mientras que las consultas con especialistas crecieron 37 por ciento y las de medicina familiar 12 por ciento.

Robledo agregó que durante estos dos años se incorporaron más de 32 mil trabajadores al Instituto, entre ellos casi 9 mil médicos y más de 6 mil integrantes del personal de enfermería.

#MañaneraDelPueblo. En el @Tu_IMSS se han realizado 12.6 millones de consultas y cirugías. Informa @zoerobledo que en 2026 son 492 mil 141 trabajadores del instituto. pic.twitter.com/Nd3V4tGD7R — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) September 29, 2026

ISSSTE suma hospitales, robots quirúrgicos y telemedicina

El director del ISSSTE, Martí Batres, destacó la apertura de hospitales de alta especialidad en Torreón, Acapulco y Tlajomulco, además del nuevo Hospital General de Tampico y la recuperación del Hospital General Carlos Calero.

También reportó 12 nuevas unidades de medicina familiar, seis robots quirúrgicos Da Vinci, cuatro robots para cirugía de rodilla, cuatro aceleradores lineales y 872 unidades con servicios de telemedicina.

El Instituto renovó además su parque de ambulancias con 713 nuevas unidades, de las cuales 103 cuentan con equipo para urgencias avanzadas.

#MañaneraDelPueblo. Informa @martibatres sobre el aumento de la infraestructura hospitalaria del @ISSSTE_mx, así como la adquisición de equipo y tecnología de vanguardia. pic.twitter.com/Oar2GNfQsz — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) September 29, 2026

IMSS-Bienestar proyecta más de 60 millones de consultas

Por su parte, el director de IMSS-Bienestar, Alejandro Svarch Pérez, informó que la institución pasó de 41 millones de consultas anuales a una proyección de más de 60 millones para el cierre de 2026, alrededor de 20 millones adicionales en dos años.

Además, 8 mil 638 centros de salud recibieron recursos mediante el programa La Clínica es Nuestra, con una inversión de 9 mil millones de pesos.

#MañaneraDelPueblo. Informa @AlexSvarch sobre el incremento en 61 por ciento de las consultas en @IMSS_Bienestar y sobre el aumento de la infraestructura hospitalaria. pic.twitter.com/BMQ0ZqC2A0 — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) September 29, 2026

IMSS-Bienestar también reportó más de 20 hospitales puestos en operación, 12 unidades adicionales en construcción y 293 en proceso de rehabilitación. Asimismo, las Rutas de la Salud han distribuido más de 300 millones de piezas de medicamentos en las 24 entidades incorporadas al modelo.

El balance presentado en Palacio Nacional colocó la ampliación de infraestructura, la contratación de personal, el abasto de medicamentos y la prevención como los principales ejes de la política federal de salud para los próximos años.

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