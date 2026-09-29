Crece el territorio de Izamal: destinan 30 hectáreas para obras de un hospital, viviendas y un recinto ferial

Una superficie equivalente a casi 30 hectáreas quedó legalmente destinada a una nueva zona de expansión urbana de Izamal, donde se proyectan un hospital de segundo nivel, vivienda social, vialidades, espacios públicos y un recinto ferial.

El Decreto 235/2026, publicado el 25 de septiembre en el Diario Oficial del Gobierno del Estado, autorizó la donación al Ayuntamiento de un predio de 296 mil 747.67 metros cuadrados, perteneciente hasta ahora al patrimonio estatal. La disposición entró en vigor al día siguiente de su publicación.

La mayor porción, 13 hectáreas, fue asignada al programa Vivienda para el Bienestar de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi). Otras 6 hectáreas serán utilizadas para levantar un hospital y 10.6 hectáreas quedarán para vialidades, áreas públicas y un nuevo recinto ferial.

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Aunque el decreto sólo habla de hospital, durante el proceso legislativo el Congreso precisó que se contempla una unidad de segundo nivel, lo que implicaría servicios hospitalarios de mayor capacidad que la atención básica, aunque todavía no se han hecho públicos el número de camas, especialidades, costo de construcción ni fecha de inicio. La transferencia configura uno de los mayores movimientos recientes de suelo público dentro de Izamal para concentrar en un mismo polígono vivienda, salud e infraestructura municipal.

El terreno corresponde al tablaje catastral 1355 y se localiza dentro del municipio de Izamal.

De acuerdo con la descripción legal, uno de sus límites se encuentra sobre la calle 31 y colinda, entre otros puntos, con la finca Sahaltún, el predio Kulinché y otros tablajes de la zona. El inmueble quedó inscrito en el Registro Público de la Propiedad el 16 de julio de 2026.

La vivienda representa el componente más grande del proyecto.

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Conavi incluyó este año a Izamal entre los municipios de Yucatán donde desarrollará proyectos de Vivienda para el Bienestar y abrió registros para personas que no cuenten con vivienda propia, carezcan de acceso a crédito habitacional y perciban ingresos menores a 17 mil 800 pesos mensuales.

Sin embargo, ni el decreto ni la información pública consultada especifican cuántas casas se construirán en las 13 hectáreas asignadas. Ese dato es clave para dimensionar el impacto urbano.

Como referencia general, el Gobierno estatal reportó en junio que Vivienda para el Bienestar tenía 52 predios vigentes en 36 municipios de Yucatán, con una proyección global de 46 mil 909 viviendas. Sin embargo, no publicó en ese corte un desglose específico para Izamal.

Tampoco se conoce todavía el presupuesto total requerido para urbanizar las casi 30 hectáreas.

Además de construir viviendas y el hospital, el desarrollo requerirá infraestructura de agua potable, drenaje o sistemas de saneamiento, electricidad, calles, alumbrado, accesos y otros servicios cuya inversión no aparece cuantificada en el decreto.

La autorización contiene una condición adicional relevante por tratarse de Izamal: una vez que el Ayuntamiento tenga bajo su administración el inmueble deberá cumplir con las disposiciones relacionadas con conservación ambiental y protección de zonas arqueológicas y culturales.

La previsión cobra significativa importancia por el tamaño del terreno y por la eventual urbanización de una superficie que hoy cambia de administración con destinos específicos.

El Congreso aprobó la donación por unanimidad el 9 de septiembre y justificó la operación como una vía para atender necesidades de salud, vivienda y crecimiento municipal. Pero la publicación del decreto marca apenas el primer paso jurídico.

Lo autorizado hasta ahora es la transferencia del suelo y su destino general. No significa que las obras estén contratadas ni que exista todavía un calendario de construcción.