Grito de Independencia 2026: cartelera de artistas por alcaldía para el 15 de septiembre

La noche del 15 de septiembre estará acompañada por música y espectáculos en distintos puntos de la Ciudad de México. Para el Grito de Independencia 2026, las alcaldías preparan verbenas y conciertos con propuestas que van desde el pop y los éxitos de los años 90 hasta la cumbia, el regional mexicano y la música tropical.

Aunque todavía no se conoce la programación completa de las 16 alcaldías, varias demarcaciones ya anunciaron parte de sus actividades y artistas para el martes 15 de septiembre.

Entre los nombres que ya destacan aparecen Aleks Syntek, Paty Cantú, Ninel Conde, Pancho Barraza, Edwin Luna y La Trakalosa de Monterrey, El Gran Silencio y los integrantes del 90's Pop Tour.

Los artistas estelares en cada alcaldía de la CDMX

Artistas del 15 de septiembre por alcaldía

Álvaro Obregón

La celebración apostará por la nostalgia de los años 90 con el 90's Pop Tour, que reunirá a Kabah, JNS, Caló, Mercurio y Erik Rubín. La programación también contempla a La Sonora Dinamita.

Benito Juárez

La explanada de la alcaldía comenzará sus actividades desde las 18:00 horas y tendrá como parte de su propuesta musical a Aleks Syntek, Diego Schoening y Baxter.

Cuajimalpa

La noche mexicana contará con una combinación de música regional y tropical. Entre los artistas anunciados aparecen Ninel Conde, Sonido La Changa, Internacional Carro Show y Estrellas de Sinaloa de Germán Lizárraga.

Cuauhtémoc

La celebración tendrá como uno de sus principales atractivos a Luis Ángel “El Flaco”, además de las presentaciones de Matute y Los Chicos N5. La explanada también contará con feria y actividades dirigidas a las familias.

Iztacalco

Los seguidores del regional mexicano podrán disfrutar de Edwin Luna y La Trakalosa de Monterrey, cuyo concierto está programado para las 20:45 horas.

La jornada comenzará desde la tarde con diferentes actividades culturales y musicales para preparar la celebración del Grito.

Iztapalapa

Uno de los conciertos estelares de la noche estará a cargo de Pancho Barraza, quien tiene programada su presentación de cierre a las 23:00 horas.

La cartelera también incluye a Grupo Aroma, Sonora Altepexana y Jorge Carmona, por lo que habrá una oferta musical diversa durante la celebración.

Miguel Hidalgo

La música pop tendrá presencia con Paty Cantú, quien forma parte de la cartelera anunciada para esta alcaldía.

El programa también contempla a Yaguarú y otros representantes de la música tropical para acompañar los festejos patrios.

Tláhuac

En esta demarcación participarán Flores de México, Edgar Jiménez, Recordando a La Sonora Dinamita y Vagón Chicano.

La ceremonia del Grito de Independencia está prevista para las 22:45 horas y, posteriormente, los asistentes podrán disfrutar de un espectáculo que combinará drones y pirotecnia.

Xochimilco

Para quienes prefieren una noche con rock, ska y cumbia, Xochimilco tendrá como uno de sus principales atractivos a El Gran Silencio.

La programación también incluye a Los Mismos Reyes y Lorenzo Negrete, mientras que el concierto principal está contemplado para las 21:00 horas.

Estas alcaldías todavía no completan su cartelera

Hasta el 7 de septiembre de 2026, todavía hay demarcaciones que no han confirmado públicamente a todos los artistas que participarán en sus festejos del 15 de septiembre.

Entre ellas se encuentran:

Azcapotzalco

Gustavo A. Madero

La Magdalena Contreras

Milpa Alta

Tlalpan

Venustiano Carranza

Por ello, la programación todavía puede presentar cambios y nuevos anuncios durante los próximos días, conforme las autoridades de cada alcaldía den a conocer sus programas oficiales.

¿Qué música habrá en el Grito de Independencia 2026?

La cartelera que ya se conoce refleja una celebración con propuestas para diferentes públicos. El pop estará representado por figuras como Aleks Syntek y Paty Cantú, mientras que los sonidos de los 90 llegarán de la mano del 90's Pop Tour.

También habrá espacio para rock, ska y cumbia, con El Gran Silencio, además de agrupaciones de música tropical, norteña y regional mexicana.

De esta manera, quienes busquen celebrar el 15 de septiembre en CDMX tendrán diferentes alternativas para disfrutar de conciertos y actividades públicas sin pagar entrada.

La cartelera, sin embargo, todavía no está completa, por lo que será necesario esperar los próximos anuncios de las alcaldías para conocer todos los artistas que estarán en la Ciudad de México durante el Grito de Independencia 2026.