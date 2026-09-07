Bernie Ecclestone: ¿por qué fue detenido el exmandamás de la Fórmula 1 en Portugal?

A sus 95 años, Bernie Ecclestone volvió a quedar en el centro de la atención, aunque esta vez lejos de los circuitos de Fórmula 1. El empresario británico fue puesto bajo custodia en Portugal después de que las autoridades encontraran una escopeta sin la documentación necesaria dentro de su avión privado.

El incidente ocurrió este lunes 7 de septiembre en el aeródromo de Tires, ubicado en Cascais, después de que Ecclestone arribara procedente de Suiza acompañado por su esposa, Fabiana Flosi.

¿Por qué detuvieron a Bernie Ecclestone?

Durante la revisión de la aeronave, las autoridades portuguesas localizaron una escopeta que no contaba con los permisos requeridos para ingresar al país.

De acuerdo con reportes atribuidos a Reuters, Ecclestone explicó que el arma tenía un propósito específico: pretendía utilizarla para participar en una exhibición de tiro al plato.

El propio empresario reconoció que no llevaba el llamado “libro azul”, documento que debía presentar para importar el arma a Portugal.

La situación provocó que permaneciera durante varias horas bajo custodia mientras las autoridades resolvían el procedimiento correspondiente.

Según el relato de Ecclestone, su esposa entregó posteriormente el arma a las autoridades en Lisboa, mientras que él firmó la documentación relacionada con el caso.

Sin embargo, un punto todavía genera confusión: los reportes no coinciden completamente sobre si el británico fue objeto de un arresto formal o si permaneció retenido como parte del procedimiento aduanero.

No es la primera vez que Ecclestone enfrenta un problema por un arma

El episodio en Portugal tiene un antecedente reciente.

En mayo de 2022, Bernie Ecclestone fue detenido brevemente en Brasil después de que las autoridades encontraran en su equipaje una pistola calibre .32 sin declarar.

En aquella ocasión, el empresario pagó una multa y posteriormente pudo continuar con su viaje.

Cuatro años después, el exdirigente de la Fórmula 1 vuelve a enfrentar un problema relacionado con la posesión y traslado de un arma de fuego, aunque esta vez ocurrió durante su llegada a territorio portugués.

¿Quién es Bernie Ecclestone?

Bernie Ecclestone es una de las figuras más influyentes en la historia comercial de la Fórmula 1. El empresario británico estuvo al frente de la gestión de la categoría durante varias décadas y fue fundamental para convertirla en uno de los espectáculos deportivos con mayor alcance internacional.

Su etapa como principal responsable de la F1 terminó en 2017, después de la llegada de Liberty Media, compañía que asumió el control comercial de la categoría.

Aunque dejó el cargo, Ecclestone ha continuado relacionado con el mundo del automovilismo y mantiene presencia entre los protagonistas históricos de la máxima categoría.

A sus 95 años, divide su tiempo entre sus residencias en Suiza y Portugal.

Ahora, su nombre vuelve a aparecer en los titulares no por una carrera, un campeonato o una decisión relacionada con la Fórmula 1, sino por un incidente en el que una escopeta sin la documentación requerida terminó provocando su retención por parte de las autoridades portuguesas.