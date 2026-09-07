Cómo hacer el trend de los 80 con ChatGPT: usa este prompt y convierte tu foto en una imagen retro

Las redes sociales volvieron a viajar en el tiempo. En los últimos días, usuarios de Instagram, TikTok y otras plataformas comenzaron a compartir fotografías en las que aparecen con la estética característica de los años 80, desde los peinados y la ropa hasta los escenarios y la iluminación.

La tendencia utiliza inteligencia artificial para transformar una fotografía actual en un retrato inspirado en aquella década. El resultado busca conservar los principales rasgos de la persona, pero modificar elementos como el vestuario, el peinado y el ambiente para conseguir una apariencia retro.

La buena noticia es que puedes intentar hacer tu propia versión con ChatGPT, siempre que tengas una fotografía adecuada y utilices una instrucción suficientemente detallada.

¿Cómo hacer el trend de los 80 con ChatGPT?

El primer paso es elegir una fotografía actual en la que tu rostro pueda apreciarse con claridad. Lo recomendable es que aparezcas de frente o ligeramente de perfil, con buena iluminación y sin filtros.

También es conveniente evitar lentes, accesorios u otros objetos que cubran parte del rostro, ya que esto puede dificultar que la inteligencia artificial conserve los rasgos de la persona.

Una vez seleccionada la imagen, tendrás que acompañarla con un prompt detallado que indique exactamente qué elementos quieres modificar y cuáles deseas conservar.

Este es el prompt para hacer tu foto de los años 80

Puedes utilizar el siguiente texto:

"Convierte esta fotografía en un retrato hiperrealista de estudio tomado en 1986. Conserva exactamente mi rostro, expresión e identidad sin modificarlos. Cambia únicamente el peinado por un estilo típico de los años 80, viste ropa auténtica de esa década y ubícame en un estudio fotográfico con fondo de rayos láser, degradados en tonos azul y rosa, iluminación suave de glamour, colores vibrantes, ligero grano de película Kodak y apariencia de fotografía analógica de alta calidad. Debe parecer una fotografía real tomada en los años 80, no una ilustración ni una caricatura".

La instrucción está pensada para que la IA mantenga la identidad y los rasgos del rostro, mientras incorpora elementos visuales característicos de la década, como la ropa, el peinado, los colores y la iluminación.

Guía paso a paso para crear tu fotografía retro

Si nunca has utilizado ChatGPT para transformar una fotografía, el procedimiento es sencillo:

Abre ChatGPT e inicia sesión. En la barra de "Preguntar a ChatGPT", localiza el botón con el signo "+". Presiona el botón y selecciona la opción de "Fotos". Elige de tu galería la fotografía que quieras transformar. Antes de enviarla, pega el prompt que aparece en esta guía. Envía la solicitud y espera a que la inteligencia artificial genere el resultado. Cuando termine, podrás revisar la imagen y pedir modificaciones si deseas otro estilo.

De esta manera tendrás una fotografía con una estética inspirada en los años 80, lista para compartir en redes sociales.

¿Puedes cambiar detalles de la imagen?

Sí. Una de las ventajas de trabajar sobre la misma conversación es que puedes pedirle a la inteligencia artificial ajustes adicionales después de obtener la primera versión.

Por ejemplo, puedes solicitar que agregue una chamarra, un saco, determinados colores, otro fondo o algún accesorio que combine con la época.

También puedes pedir que la imagen tenga una apariencia más cercana a principios o finales de los años 80, dependiendo del estilo que quieras recrear.

Lo importante es señalar qué elemento deseas modificar y pedir que se mantengan los demás aspectos que ya te gustaron. Así podrás realizar varios ajustes hasta conseguir una fotografía retro que se acerque al resultado que buscas.

El trend permite recuperar la estética de una década marcada por colores vibrantes, peinados llamativos, ropa característica y fotografías de estudio. Con una imagen actual y un buen prompt, puedes crear tu propia versión y compartirla con tus amigos o en la red social que prefieras.