Balón de Oro 2026: Julián Quiñones entraría en la lista de 30 nominados

El nombre de Julián Quiñones podría aparecer entre las grandes figuras que competirán por el Balón de Oro 2026. El delantero, quien representó a México en el Mundial, sería incluido en la lista de 30 nominados que se dará a conocer este martes 8 de septiembre.

De acuerdo con información del insider europeo Ben Jacobs, el atacante estaría contemplado entre los candidatos al prestigioso premio individual, en una lista en la que también podrían aparecer figuras como Lionel Messi, Kylian Mbappé y Lamine Yamal.

Quiñones podría hacer historia con México

La posible nominación tendría un significado especial para el futbol mexicano, ya que Julián Quiñones podría convertirse en apenas el sexto jugador nacido o representativo de México en aparecer entre los candidatos al Balón de Oro.

El delantero se sumaría a una lista integrada por Guillermo Ochoa, Rafael Márquez, Javier “Chicharito” Hernández, Andrés Guardado y Giovani Dos Santos.

La confirmación, sin embargo, tendrá que esperar hasta el anuncio oficial de este 8 de septiembre, cuando se conozcan los 30 futbolistas que competirán por el galardón.

Fue el goleador de México en el Mundial

Uno de los principales argumentos a favor de Quiñones fue su actuación con la Selección Mexicana durante el Mundial 2026.

El atacante terminó como el máximo goleador del Tricolor en la Copa del Mundo, donde tuvo un papel importante en los resultados conseguidos por el equipo dirigido por Javier Aguirre.

Su rendimiento durante el torneo llegó después de una temporada destacada a nivel de clubes, situación que habría impulsado su candidatura entre los principales jugadores considerados para el premio.

También conquistó el goleo en Arabia Saudita

Antes de acudir con México a la Copa del Mundo, Quiñones tuvo una campaña sobresaliente en la Liga de Arabia Saudita, donde terminó como campeón de goleo individual.

El colombiano naturalizado mexicano consiguió así combinar dos logros importantes: destacar como goleador en el futbol de clubes y convertirse en el principal anotador mexicano durante el Mundial 2026.

Su desempeño fue suficiente para llamar la atención internacional y, según la información de Ben Jacobs, ahora estaría cerca de recibir uno de los reconocimientos individuales más importantes del futbol mundial.

¿Cuándo se conocerán los nominados al Balón de Oro?

La lista oficial de los 30 candidatos al Balón de Oro 2026 será anunciada este martes 8 de septiembre.

Será entonces cuando se confirme si Julián Quiñones aparece finalmente entre los nominados y comparte la lista con algunas de las principales estrellas del futbol internacional.

Para México, su eventual inclusión representaría un nuevo capítulo en la historia del premio y le permitiría unirse a un grupo reducido de futbolistas que han conseguido aparecer entre los candidatos al Balón de Oro.

Por ahora, el nombre de Quiñones permanece como una posibilidad, pero su Mundial con México y título de goleo en Arabia Saudita lo colocan en una posición privilegiada de cara al anuncio oficial.